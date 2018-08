Italia e Ue complici delle violazioni della Libia

Altolà della Ue all'Italia : 'i porti della Libia non sono sicuri'. Salvini : 'Siete complici degli scafisti' : Da Bruxelles uno stop al piano di Salvini per rimpatriare direttamente in Libia i migranti. L'Europa avverte che per la corte europea dei diritti dell'uomo Tripoli non è un porto sicuro -