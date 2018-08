Italia 4ª nella 4x100sl mista

Ict : Casaleggio a 'Italia Oggi' - l'Italia può inserirsi nella rivoluzione digitale : Roma, 08 ago 09:35 - , Agenzia Nova, - Lo stratega del Movimento 5Stelle, Davide Casaleggio, in una intervista a "Italia Oggi" parla di quanto potrà incidere in futuro l'economia... , Res,

Ronaldo alla Juve? Per Le Monde è un albero nella foresta decimata del calcio Italiano : Il blogger di 'Le Monde' cita il caporedattore della rivista 'Sportpeople', Matteo Falcone, secondo il quale parte dei mali odierni del calcio italiano sono dovuti al fatto che 'questo sport ha ...

Ronaldo alla Juve? Per Le Monde è un albero nella foresta decimata del calcio Italiano : L’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juve è l’albero che nasconde la foresta decimata. Lo stato di salute del calcio professionistico italiano non è brillante. Al contrario, in Italia assistiamo a fallimenti a catena dei club di calcio, gli stadi sono molto meno pieni di un tempo, gli sponsor assenti dalle magliette, per non parlare poi dei risultati mediocri ottenuti nelle competizioni europee e mondiali. ...

Il velocista Italiano Filippo Tortu è arrivato 5º nella finale dei 100 metri agli European Championships : Il velocista italiano Filippo Tortu è arrivato 5º nella finale dei 100 metri agli European Championships, in una gara corsa martedì sera a Berlino. Tortu, che ha 20 anni e poche settimane fa è diventato il terzo atleta bianco di The post Il velocista italiano Filippo Tortu è arrivato 5º nella finale dei 100 metri agli European Championships appeared first on Il Post.

Europei di nuoto - Quadarella domina i 1500 metri : è la prima Italiana a vincere due ori individuali nella stessa edizione : Simona Quadarella vince in solitaria i 1500 metri stile libero ai campionati Europei di nuoto di Glasgow. La 19enne romana si impone con il tempo di 15’51″61 davanti alla tedesca Sarah Koehler (15’57″85) e all’ungherese Ajna Kesely, conquistando così il secondo oro individuale dopo quello negli 800 metri: è la prima italiana a riuscirci e la prima a vincere nella distanza più lunga. “Sono contenta, ho anche ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : Italia protagonista nei tuffi e nella mountain bike! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (martedì 7 agosto), evento multisportivo che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. Ci aspetta una giornata letteralmente campale tra Glasgow e Berlino, uno di quei giorni che davvero può segnare l’intera competizione e che l’Italia aveva segnato col cerchio rosso già da diverso tempi: gli azzurri puntano a una ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : i risultati dell’ultima giornata. Italia quinta nella madison femminile : Cala il sipario sugli Europei di Ciclismo su pista di Glasgow (Gran Bretagna). Nell’ultima giornata di gare al Sir Chris Hoy Velodrome, l’Italia non conquista ulteriori medaglie e chiude così con un bottino di due ori, due argenti e un bronzo. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. nella madison la coppia azzurra formata da Letizia Paternoster e Maria Giulia Confalonieri chiude al quinto posto. Le nostre portacolori hanno fatto punti in ...

Italian Bike Festival – Il Criterum Gran Premio Amarcord nella Fixed Nations Cup : Italian Bike Festival: la prima edizione del Criterium Gran Premio Amarcord da subito all’interno dell,a Fixed Nations Cup. La gara di scatto fisso in programma il primo settembre a Italian Bike Festival entra nel prestigioso circuito di criterium internazionali in programma in tutto il mondo È solo alla sua prima edizione ma il Criterium Gran Premio Amarcord, la gara di scatto fisso organizzata da Criterium Italia in collaborazione con ...

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2018 in DIRETTA : Italia per chiudere in bellezza - azzurre da podio nella madison : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta ed ultima giornata degli Europei di Ciclismo su pista di Glasgow (Gran Bretagna). Altri quattro titoli in palio oggi al Sir Chris Hoy Velodrome. Per l’Italia riflettori puntati sulla coppia della madison al femminile (specialità olimpica) formata da Letizia Paternoster e Maria Giulia Confalonieri, entrambe medagliate in questa competizione continentale. In palio l’oro anche ...

Europei di Nuoto 2018 – Miressi fa grande l’Italia - bronzo speciale nella staffetta 4×100 mista mista : Si chiude con un’altra medaglia per l’Italia la giornata a Glasgow, gli azzurri ottengono il bronzo nella staffetta 4×100 mista mista Dopo il bronzo di Luca Pizzini nei 200 rana, l’Italia si prende un’altra medaglia dello stesso metallo nella staffetta 4×100 mista mista. Margherita Panziera, Fabio Scozzoli, Elena Di Liddo e Alessandro Miressi si esaltano al cospetto degli avversari, rimontando nel finale ...

LIVE Nuoto - Europei 2018 in DIRETTA : Pizzini e Sabbioni a caccia del podio. Italia outsider nella mista mista : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2018 DI OGGI (LUNEDI’ 6 AGOSTO) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare degli Europei 2018 di Nuoto a Glasgow. Un’altra giornata interessante si prospetta per i colori azzurri. Simone Sabbioni e Luca Pizzini saranno gli osservati speciali negli atti conclusivi dei 100 dorso uomini e dei 200 rana maschili. Il romagnolo, dopo aver ...

Ciclismo - Ranking UCI : Italia in testa nella classifica per Nazioni. Guida Peter Sagan - Viviani terzo e Nibali 12° : Il Campione del Mondo controlla la situazione e si prepara agli Europei di domenica dove a Glasgow sarà atteso da un duello proprio con il nostro Viviani, in questa settimana impegnato su pista dove ...

Ciclismo - Ranking UCI : Italia in testa nella classifica per Nazioni. Guida Peter Sagan - Viviani terzo e Nibali 12° : Non cambia il Ranking UCI per quanto riguarda le posizioni di vertice. L’ultima settimane di corse, caratterizzata soprattutto dalla conclusione del Giro di Vallonia e dall’inizio del Giro di Polonia oltre che dalla Classica di San Sebastian, conferma le posizioni avute al termine del Tour de France. L’Italia ribadisce la propria leadership nella classifica per Nazioni (14866,79 punti) davanti a Belgio (13662,81) e Francia ...