Israele | 2 razzi caduti vicino a Sderot

Erdogan - Israele è lo Stato più razzista : "Invito il mondo musulmano, la comunità cristiana, tutti i Paesi democratici e i difensori delle libertà, le istituzioni, le associazioni e i media ad agire contro Israele", ha aggiunto Erdogan. ...

Erdogan accusa Israele : è Paese più fascista e razzista al mondo : Ankara, 24 lug., askanews, - Israele è il Paese 'più fascista e razzista al mondo'. È la dura accusa lanciata dal presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dopo il voto la scorsa settimana della Knesset che ha definito il Paese come 'lo stato-nazione del popolo ebraico'. '...

Razzi da Gaza verso Israele - ordine ad abitanti : "Chiudetevi in casa"

Gaza - 90 razzi contro Israele/ Ultime notizie : Netanyahu tuona - "se Hamas non ha compreso oggi lo farà domani" : Gaza, jet esercito israeliano: 90 razzi lanciati. Ultime notizie: 40 obiettivi di Hamas colpiti, 2 morti. Prosegue la battaglia sulla Striscia, la peggior offensiva dal 2014 ad oggi(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 21:52:00 GMT)

Gaza - 31 razzi su Israele dopo morte 15enne palestinese/ Ultime notizie : Stato Ebraico - "non uscite di casa" : Gaza, 17 razzi verso Israele dopo la morte di un 15enne palestinese: Ultime notizie, notte di fuoco sulla Striscia, "colpito tunnel offensivo e obiettivi terroristici"(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 15:36:00 GMT)

Tensione a Gaza - razzi verso Israele. Raid sulla Striscia - : Gli attacchi dei palestinesi ai territori israeliani hanno innescato la risposta di Tel Aviv: già tre le offensive contro postazioni di Hamas. Ieri gli scontri al confine, dove un 15enne è rimasto ...

Razzi da Gaza verso Israele - ordine ad abitanti : 'Chiudetevi in casa' : Lanci di Razzi da Gaza sono stati segnalati in diverse località israeliane lungo la frontiera con la Striscia. Lo ha riferito la radio militare di Tel Aviv, precisando che gli abitanti hanno avuto l'...

GAZA - 17 RAZZI SU Israele DOPO MORTE 15ENNE/ Ultime notizie - l'invito dell'Ue per la riconciliazione : GAZA, 17 RAZZI verso ISRAELE DOPO la MORTE di un 15ENNE palestinese: Ultime notizie, notte di fuoco sulla Striscia, "colpito tunnel offensivo e obiettivi terroristici"(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 12:26:00 GMT)

Gaza - 17 razzi verso Israele dopo morte di un 15enne palestinese/ Ultime notizie - "Hamas subirà conseguenze" : Gaza, 17 razzi verso Israele dopo la morte di un 15enne palestinese: Ultime notizie, notte di fuoco sulla Striscia, "colpito tunnel offensivo e obiettivi terroristici"(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 10:19:00 GMT)

Israele - tredici razzi lanciati da Hamas : È tornata ad inasprirsi la già precaria situazione tra la Striscia di Gaza e Israele. Ieri da Gaza sono stati lanciati verso Israele diversi aquiloni incendiari e palloni con esplosivi che hanno provocato numerosi incendi in territorio israeliano, tenendo i vigili del fuoco israeliani sull'attenti e costringendoli ad intervenire in giro per la città per l'intera giornata.Stanotte la situazione è precipitata quando Hamas, secondo quanto ...

Gaza : Hamas lancia razzi su Israele - nottata di tensione : TEL AVIV - Hamas è tornato a lanciare razzi da Gaza obbligando decine di migliaia di israeliani nel Neghev a trascorrere la nottata nei rifugi. Secondo la radio militare i lanci sono stati almeno 13, ...