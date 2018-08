Ipotesi di taglio alle pensioni più alte per aumentare sociali e minime fino a 780 euro

Ipotesi di taglio alle pensioni più alte per aumentare le sociali e le minime fino a 780€ : Il progetto di legge sul taglio degli assegni d’oro è stato depositato e sarà valutato al rientro dalla ferie estive, a settembre. Il testo della proposta, composto da sei articoli, è depositato e adesso attende di essere valutato in sede parlamentare. Le pensioni superiori a 4.000 euro al mese saranno ricalcolate e quindi ridotte: tutto ciò che verrà risparmiato confluirà in un'altra misura cara all’esecutivo, l’aumento delle pensioni più ...

Taglio delle commissione parlamentari agli emendamenti su decreto dignità. Spunta l'Ipotesi del voto di fiducia : Tagliati 180 emendamenti anche se una trentina sono stati ripescati in un secondo momento tra i quali il rafforzamento dei centri per l'impiego e la riduzione delle tasse sulle sigarette elettroniche -...

Taglio pensioni alte - ecco le due Ipotesi. Frenata dopo la lite : Il ministro del lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, aveva promesso per questa settimana un disegno di legge per il Taglio delle cosiddette ?pensioni d?oro?. Una...

Taglio pensioni alte - ecco le due Ipotesi. Frenata dopo la lite : Al progetto stanno lavorando da tempo il consulente di Di Maio, il professore di economia del lavoro di Roma Tre, Pasquale Tridico, già indicato prima delle elezioni come ministro del Welfare dai... ...

Taglio pensioni alte - ecco le due Ipotesi. Frenata dopo la lite : Al progetto stanno lavorando da tempo il consulente di Di Maio, il professore di economia del lavoro di Roma Tre, Pasquale Tridico, già indicato prima delle elezioni come ministro del Welfare dai...

Per portare le minime a 780 euro al mese Ipotesi taglio di 40mila assegni d'oro : Pensioni d’oro da tagliare, Luigi Di Maio prosegue nell’ intenzione di ridurre i privilegi come vitalizi e pensioni d'oro. La riforma delle pensioni secondo il capo politico del Movimento 5 Stelle passa anche da un taglio a quelle sopra i 4.000 euro e da un aumento delle minime. Infatti all’ipotesi di tagliare le pensioni troppo elevate e non giuste rispetto ai contributi versati, Di Maio pensa alla creazione di un fondo ad hoc per rendere meno ...

Flat tax - Ipotesi due fasi : Lega divisa. 'Per le famiglie taglio solo nel 2020' : Secondo Alberto Bagnai, parlamentare leghista, finora da molti identificato come possibile prossimo sottosegretario al ministero dell'Economia, le prime ad usufruire dei tagli saranno le imprese, ...