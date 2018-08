Io |  Roger e il tennis che devi amare anche quando ti fa soffrire Intervista a Rod Laver

agi

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Rod Laver è una delle persone più schive che possiate immaginare. Eppure è l’unicota che ha chiuso due volte il Grande Slam, nel ‘62 e nel ’69, peraltro allontanandosi volutamente nel frattempo dai Majors per passare professionista. La sua Australia gli ha intitolato il campo centrale dello Slam di casa, Roger Federer ha suggellato la loro amicizia coinvolgendolo nella Laver Cup, la sfida Europa-Resto del mondo. Lui, dalla sua casa di Carlsbad in California, risponde sereno agli auguri per gli 80 anni. Rod, che compleanno è questo per lei? “Il numero non conta, l’importante è festeggiarlo con le persone più care, mio figlio, mia nuora, gli amici. È un altro momento di felicità della mia vita fortunata, senza rimpianti,se tutti mi chiedono sempre dei famosi sette anni lontano dai ...