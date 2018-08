Io - Roger e il tennis che devi amare anche quando ti fa soffrire. Intervista a Rod Laver : Rod Laver è una delle persone più schive che possiate immaginare. Eppure è l’unico tennista che ha chiuso due volte il Grande Slam, nel ‘62 e nel ’69, peraltro allontanandosi volutamente nel frattempo dai Majors per passare professionista. La sua Australia gli ha intitolato il campo centrale dello Slam di casa, Roger Federer ha suggellato la loro amicizia coinvolgendolo nella Laver Cup, la sfida ...

Cristiano Ronaldo : 'Amo il tennis - mi piace Roger Federer' : René Meulensteen , assistente di Sir Alex Ferguson al Manchester United, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha parlato di Cristiano Ronaldo , neo acquisto della Juventus, e della sua passione per il tennis. Infatti allo staff del Manchester non andava a genio il comportamento e il linguaggio del ...

Tennis - a Wimbledon Feder cade ai quarti di finale : "Re Roger" sconfitto da Anderson : Si ferma ai quarti di finale la corsa di Roger Federer a Wimbledon. Il campione svizzero, testa di serie n.1 in tabellone all'All England Club, è stato eliminato dal sudafricano n.8 del mondo Kevin...

Diretta Wimbledon 2018 / Federer Anderson streaming video e tv: Roger Federer tornano in campo per giocare i quarti di finale nel torneo

Tennis : Roger Federer si lega ufficialmente al marchio Uniqlo. Il campione svizzero ha concluso il suo contratto ventennale con la Nike : Roger Federer ha iniziato in maniera brillante la propria avventura a Wimbledon. La vittoria contro il serbo Dusan Lajovic è stata netta: 6-1 6-3 6-4 in 1 ora e 21 minuti di partita. Tuttavia la notizia del giorno non è il suo successo sul Centrale dei Championships ma l’ufficializzazione del nuovo sponsor personale. Oggi, infatti, il “Maestro” si è esibito con il nuovo completo di Uniqlo (marchio giapponese), confermando di ...

Anche Roger Federer perde la pazienza : “alcuni tennisti mi fanno arrabbiare quando…” : Solitamente calmo e tranquillo, Anche Roger Federer ha ammesso che un particolare comportamento di alcuni tennisti lo fa proprio arrabbiare Siamo abituati a vederlo sorridere, a controllare la frustrazione quando le cose vanno male e qualche volta Anche a vederlo piangere dopo una vittoria. Ma mai avremmo pensato di vedere Roger Federer arrbbiato. Eppure in una recente intervista ha svelato un particolare comportamento degli altri tennisti che ...

Tennis - Roger Federer cede a Borna Coric : Rafael Nadal torna numero uno al mondo : Due i tornei giocati in settimana nel circuito ATP: ad Halle, in Germania, Roger Federer ha perso in finale in tre set contro il croato Borna Coric, che si è imposto in tre set con il punteggio di 7-6 (6) 3-6 6-2 ed ha costretto l’elvetico ad abdicare dal trono mondiale: da domani il nuovo numero uno al mondo sarà lo spagnolo Rafael Nadal. Lo svizzero infatti perde 200 punti in classifica e scenderà a quota 8720, mentre lo spagnolo resta a ...

Tennis - Ranking ATP (18 giugno) : Roger Federer torna numero 1! Fabio Fognini è 15° : Roger Federer è tornato il numero 1 del mondo. È questa la novità principale della settimana del Ranking ATP. Lo svizzero ha trionfato per la prima volta sull’erba di Stoccarda, riprendendosi lo scettro mondiale dalle mani di Rafa Nadal, che seguendo tornerà in campo direttamente a Wimbledon. Prosegue, dunque, il duello tra i due, fatto di un equilibrio sottilissimo: i punti che li separano in classifica sono infatti 150 e già questa ...

Tennis ATP Stoccarda 2018 : Roger Federer piega Milos Raonic in finale. Il “Maestro” fa paura pensando a Wimbledon : Roger Federer colpisce ancora. Reduce dal ritorno sul trono del Tennis mondiale, grazie al successo sull’australiano Nick Kyrgios in semifinale, “Sua Maestà” infligge una dura lezione di Tennis al n.35 del ranking, ex top10, Milos Raonic, sconfitto 6-4 7-6 in 1 ora e 20 minuti di partita nella finale dell’ATP di Stoccarda (Germania). L’erba è sempre amica del “Maestro“ e, dopo aver lasciato il ...

Ritorno con vittoria per Roger Federer: lo svizzero, che ha saltato per scelta tutta la stagione sulla terra, ha esordito a Stoccarda battendo Mischa Zverev in tre set combattuti