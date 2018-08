' Io e Di Maio ci siamo lasciati mentre si formava il governo Luigi non ha retto lo

Giovanna Melodia - ex fidanzata di Di Maio : "Ci siamo lasciati mentre si formava il governo. Luigi non ha retto lo stress della politica" : Il vice-premier e ministro Luigi Di Maio torna nell'occhio del ciclone, ma questa volta non per affari politici, ma per questioni di cuore: Giovanna Melodia, ormai ex fidanzata del politico pentastellato, si è confessata al settimanale Oggi. "Visto che fino a oggi non c'è stata nessuna comunicazione ufficiale ho deciso di farlo io: la storia tra me e Luigi Di Maio è finita", dice la donna.Una rottura avvenuta già da ...

Dl dignità è legge. Boato M5s - Di Maio e Conte esultano - Pd protesta. E Casellati ai senatori dem : “Non siamo all’asilo” : Via libera del Senato al decreto dignità. Con 155 sì, 125 no e un astenuto Palazzo Madama ha licenziato in via definitiva il provvedimento, che nei prossimi giorni sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale. Al momento dell’approvazione, sono scattate le esultanze del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, del ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio e degli altri membri del governo. Al contrario, proteste in casa Pd, con ...

Tav - Di Maio : “Fassino dice che se non la facciamo - siamo isolati? Conosciamo sue profezie. Salvini? Ci capiamo al volo” : “Piero Fassino dice che se non facciamo la Tav, l’Italia rischia di essere isolata? Lo dico con simpatia: le profezie di Piero Fassino le Conosciamo. Quindi, se fa questa dichiarazione, allora è la volta buona che l’Italia diventi il centro del mondo“. E’ la risposta ironica del ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, a una domanda di Elisabetta Fiorito durante “Ma cos’è questa ...

Dl dignità : al via esame emendamenti. Di Maio : 'In manovra abbassiamo costo del lavoro' : L'Aula del Senato ha iniziato l'esame degli emendamenti al decreto dignità. Gli emendamenti sono circa 700, tutti delle opposizioni, ma non ci sarebbe da parte di maggioranza e governo l'intenzione di ...

Di Maio : "Non siamo contrari a grandi opere" : Nessuna contrarietà alle grandi opere, ma l'urgenza riguarda soprattutto servizi e infrastrutture già esistenti. Questo il pensiero del ministro Luigi Di Maio che oggi, ospite di Agorà Estate, è ...

Tav - Di Maio raccoglie la sfida : “Siamo pronti al referendum” : Nuovo botta e risposta sulla Tav, tra i principali nodi dentro e fuori il Governo. Nei giorni scorsi Sergio Chiamparino ha evocato l’ipotesi di un referendum per dimostrare che il consenso all’opera è maggioritario. Questa mattina (lunedì 30 luglio), parlando alla trasmissione Omnibus, il vicepremier Luigi Di Maio ha raccolto la sfida....

Finanziaria - Di Maio : “Dovrà essere coraggiosa”. Tria : “Nei limiti di bilancio”. Ma Salvini : “Noi non siamo Monti” : Ieri l’aveva detto Luigi Di Maio: “La legge di bilancio di fine anno dovrà essere una legge coraggiosa, altrimenti meglio non farla”. Oggi lo ripete Matteo Salvini: “Ci hanno eletto per cambiare – risponde in un’intervista al Corriere della Sera – Se gli italiani avessero voluto proseguire sulla linea di Monti, Letta, Padoan, Renzi e Gentiloni avrebbero votato in modo diverso. Cercheremo di cambiare ...

Beppe Grillo fa 70 anni. Gli auguri di Di Maio : Sei il paziente zero dai cui tutti siamo stati contagiati. Ci hai fatto ammalare di M5S : "70 anni, Beppe! Hai fatto 70 anni, ma so che ti senti un ragazzino, hai sempre avuto delle energie straordinarie che nessuno sa spiegare da dove riesci a tirarle fuori". Con queste parole Luigi Di Maio, ministro del Lavoro fa gli auguri al leader del M5S per i sui 70 anni. In un lungo post Di Maio ricorda:--"Oggi siamo qui e se siamo qui è grazie a te, grazie alla tua energia contagiosa. Ci hai sempre detto che il Movimento 5 Stelle è un virus ...

Decreto Dignità - Di Maio scarica Confindustria : ‘Non possiamo più fidarci’ : Il Decreto Dignita' [VIDEO] del governo Conte, voluto fortissimamente dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, è sbarcato da poche ore in parlamento. L’iter per la sua definitiva conversione in legge dello Stato è iniziato questa mattina con l’audizione, davanti alle commissioni Lavoro e Finanze della Camera, del direttore generale di Confindustria, Marcella Panucci. Gli Industriali, o i ‘padroni’ come ancora li chiama ...

Decreto dignità - Di Maio contro Confindustria : “Fanno terrorismo psicologico - non possiamo fidarci” : Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio attacca Confindustria dopo le critiche mosse dal direttore generale degli industriali sul Decreto dignità, fortemente voluto proprio dal vicepresidente del Consiglio. "Non possiamo più fidarci di chi tenta di fare terrorismo psicologico per impedirci di cambiare", afferma Di Maio.Continua a leggere

Dl dignità : Di Maio - non possiamo rimuovere Boeri adesso : "Non possiamo rimuovere Boeri ora: quando scadrà terremo conto che è un presidente dell'Inps che non è minimamente in linea con le idee del governo. Non perché il presidente dell'Inps la debba pensare come noi, ma perché noi vogliamo fare quota 100, quota 41, la revisione della legge Fornero. L'Inps ci deve fornire i dati, non un'opinione contrastante, ...

Decreto dignità - Di Maio e Tria : 'Stime Inps discutibili'. Boeri : 'siamo al negazionismo economico' : Ma non finisce qui perché nel cominicato si legge che il ministro dell'Economia Tria ritiene che le stime di fonte Inps sugli effetti delle disposizioni relative ai contratti di lavoro contenute nel ...