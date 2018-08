Intervento per la rimozione delle tonsille | Logan | 4 anni | muore il giorno dopo

Marco Carta e l’Intervento : ‘Ci stavo per lasciare le penne’ : “Non era un’ulcera. Diciamo che al momento non mi va di entrare nei dettagli dell’intervento. Ci hanno già pensato i medici”. Marco Carta torna a parlare dell’intervento allo stomaco subito a fine giugno, quando era stato ricoverato allarmando i fan. Il cantante lanciato da Amici non aveva mai specificato la natura dell’operazione, ma era stata la nonna a parlare di un’ulcera. Ora, però, dopo qualche ...

Marco Carta dopo l'operazione : "Non mi va di entrare nei dettagli dell'Intervento" : Marco Carta è tornato a parlare dell' intervento allo stomaco che ha subito all'inizio dell'estate: il cantante, in un'intervista al settimanale Nuovo Tv , ha voluto chiarire che non si è trattata di ...

PENSIONE - TAGLIO ASSEGNI D’ORO OLTRE I 4MILA EURO/ Di Maio : Intervento a settembre anche per sindacalisti : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Di Maio: TAGLIO ASSEGNI d'oro a settembre. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 6 agosto(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 11:42:00 GMT)

Riforma pensioni e Ldb 2019 - Governo ragiona per Intervento graduale sulla Legge Fornero : Anche le pensioni sono incluse nelle linee programmatiche stabilite dal vertice di Governo [VIDEO], tenutosi alcuni giorni fa, in previsione della Legge di Bilancio 2019. Chi si aspettava una rivoluzione del sistema pensionistico italiano all'insegna dell'abolizione della Legge Fornero restera', comunque, deluso, in quanto il Governo potra' adottare, almeno inizialmente, soltanto una minima parte delle misure promesse in campagna elettorale. E' ...

U&D - Sara Affi Fella svela l'Intervento subito - su Luigi dichiara : 'Non ho perso nessuno' : Continuano ad alimentarsi le polemiche su Sara Affi Fella la quale ha recentemente riproposto il gioco delle domande su Instagram. Lasciando ai fan ampio spazio alla curiosità, l'ex tronista di Uomini e Donne si è ritrovata a rispondere dinanzi ad una domanda ben precisa che riguarda il suo ex fidanzato, nonché ex corteggiatore dell'ultima stagione del trono classico: parliamo di Luigi Mastroianni. La domanda proposta dagli utenti è stata la ...

Vincenzo Nibali : Intervento alla schiena riuscito - da valutare il recupero agonistico : Attraverso il canale personale su IGTV la tv di Instagram, l'amato campione italiano fornisce un breve resoconto sull'operazione alla colonna vertebrale una vertebroplastica percutanea, per la precisione affrontata nella mattinata del 31 luglio presso la Clinica Madonnina di Milano. La scelta di affrontare un intervento chirurgico è stata presa per ridurre i tempi di recupero in to alla frattura della vertebra subita in occasione della caduta ...

Moto3 – Infortunio Jorge Martin : Intervento riuscito - dettagli e tempi di recupero : intervento ok per Jorge Martin: dettagli e tempi di recupero dello spagnolo dopo la brutta caduta di ieri a Brno Jorge Martin è stato operato questa mattina a Barcellona al radio sinistro infortunatosi ieri nella prima sessione di prove libere del Gp di Brno. L’intervento è riuscito perfettamente e lo spagnolo, leader del mondiale nella classe Moto3, spera di rientrare già nel prossimo fine settimana in occasione del Gp ...

Alpinisti bloccati sul Monviso : ripartite le operazioni di recupero - Intervento del Soccorso Alpino : Sono ripartite alle 7 di questa mattina le operazioni di recupero dei due Alpinisti bloccati sulla parete "est" del Moniviso. L'intervento è stato preso in carico dal CNSAS, il Corpo Nazionale ...

Non aveva più speranze di vita - 13enne salvata al Meyer di Firenze con un super-Intervento : I medici che la tenevano in cura, dopo vari interventi non riusciti, non le avevano dato speranze di sopravvivenza. Con un intervento all'avanguardia durato sei ore di una equipe dell'ospedale pediatrico fiorentino, però, la 13ennne è tornata a sorridere e sopratutto a mangiare dopo che la malattia l'aveva costretta alla somministrazione di nutrienti direttamente per via venosa.Continua a leggere

Eccezionale Intervento chirurgico a Padova : rimossa massa nel cuore di una donna con un’operazione innovativa e mai attuata prima : Di norma si sarebbe dovuti intervenire con un’operazione a cuore aperto per salvarle la vita, ma l’equipe cardiochirurgica dell’Azienda Ospedaliera/Università di Padova diretta dal Prof. Gino Gerosa che conta una nutrita esperienza di interventi eccezionali e pionieristici, non poteva non optare per un intervento, ancora una volta d’avanguardia, che contribuirà alla diffusione della conoscenza cardiochirurgica. L’Eccezionale operazione è stata ...

Vincenzo Nibali : Intervento alla schiena riuscito - da valutare il recupero agonistico : Attraverso il canale personale su IGTV (la "tv" di Instagram), l'amato campione italiano fornisce un breve resoconto sull'operazione alla colonna vertebrale (una vertebroplastica percutanea, per la precisione) affrontata nella mattinata del 31 luglio presso la Clinica Madonnina di Milano. La scelta di affrontare un intervento chirurgico è stata presa per ridurre i tempi di recupero in seguito alla frattura della vertebra subita in occasione ...

VIDEO Vincenzo Nibali dopo l’operazione : “L’Intervento è andato bene. Ecco il materiale che mi hanno messo nella vertebra” : “L’operazione è andata bene. Domani credo potrò tornare a casa“. Con queste parole Vincenzo Nibali ha descritto, attraverso un VIDEO pubblicato sulla propria pagina social, l’intervento chirurgico a cui si è sottoposto, dopo la caduta ed il ritiro di una decina di giorni fa al Tour de France 2018. Questa mattina lo Squalo, infatti, è stato operato per ridurre la frattura della decima vertebra toracica, lesionata ...

Intervento riuscito per Nibali - in 4-5 giorni sui rulli : Roma, 31 lug., askanews, - Intervento chirurgico riuscito per Vincenzo Nibali. Il 33enne siciliano della Bahrain-Merida è stato sottoposto oggi, alla Clinica Madonnina di Milano, a una ...

Ciclismo - Intervento riuscito per Nibali : lo "squalo" ora vede i Mondiali : Il 2018 di Vincenzo Nibali non è stato propriamente soddisfacente e il ritiro al Tour de France, per colpa di un tifoso, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il 33enne siciliano della ...