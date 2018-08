Inter | partnership con Letou | è il primo “online gaming partner” asiatico

Inter - partnership con ePRICE per le prossime tre stagioni : Il club nerazzurro ha stretto una nuova partnership con il celebre marchio legato al mondo dell'e-commerce, che sarà Official Online Retail Partner. L'articolo Inter , partnership con ePRICE per le prossime tre stagioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Dalle analisi scientifiche alle soluzioni per i decisori pubblici : una partnership Internazionale e innovativa tra CMCC e RFF : È nato un nuovo istituto di ricerca transatlantico dedicato ai cambiamenti climatici e all’economia delle risorse naturali. La Fondazione CMCC – Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, in partnership con RFF – Resources for the Future, il think tank per l’energia e l’economia dell’ambiente di Washington DC, hanno inaugurato lo European Institute on Economics and the Environment (EIEE). La creazione ...