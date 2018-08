Inter nei guai | Nainggolan a rischio per la prima partita di campionato

Europei Atletica 2018 - Bussotti in finale nei 1500m - gli sprInter azzurri si qualificano per le semifinali : Fotografia di quanto continui a suscitare simpatia nel mondo dell'Atletica. Avanti anche Davide Manenti che ottiene il pass per la semifinale con il terzo posto , 20.70/-0.1, . Al femminile ottima ...

Europei Atletica 2018 – Bussotti in finale nei 1500m - gli sprInter azzurri si qualificano per le semifinali : Mattinata positiva per l’Atletica italiana agli Europei 2018 di Glasgow Sei azzurri passano il turno nella mattina della terza giornata ai Campionati Europei di Berlino. Nei 1500 metri il 25enne livornese Joao Bussotti va in finale con 3:40.87, quinto tempo complessivo, grazie a un ultimo rettilineo arrembante e invece Mohad Abdikadar è il primo degli esclusi con 3:41.09 per questione di millesimi (la squadra italiana ha presentato ...

Intervista a Tria : reddito di cittadinanza e Flat tax primi passi di una riforma generale. Resteremo nei vincoli Ue : Il ministro dell’Economia: «L’avvio delle misure principali del contratto di governo è compatibile con i vincoli di finanza pubblica». Sarà rivisto il bonus 80 euro di Renzi: «Crea troppe complicazioni». Mps, non è in discussione il ritorno al mercato come concordato con la Commissione europea...

Marco Carta dopo l'operazione : "Non mi va di entrare nei dettagli dell'Intervento" : Marco Carta è tornato a parlare dell' intervento allo stomaco che ha subito all'inizio dell'estate: il cantante, in un'intervista al settimanale Nuovo Tv , ha voluto chiarire che non si è trattata di ...

Nuoto – Europei 2018 - doppietta d’oro per Quadarella : Simona fa emozionare l’Italia Intera anche nei 1500 : Simona Quadarella dopo l’oro nei 400 metri stile libero, bissa il successo nei 1500 agli Europei di Glasgow 2018: che prestazione dell’azzurra! Una giornata ricca di medaglie per l’Italia agli Europei di Nuoto di Glasgow 2018. Dal Nuoto sincronizzato, ai tuffi, fino all mountain bike: tante sono state le gioie per gli azzurri. Dal Nuoto, poi, la gara che ha visto protagonista dei 1500 metri stile libero Simona ...

Arabia Saudita espelle ambasciatore del Canada/ Ritorsione nei confronti di "Interferenze" : Arabia Saudita espelle ambasciatore del Canada: ultime notizie, Ritorsione per le "interferenze" riconducibili alle critiche per gli arresti di attivisti(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 13:30:00 GMT)

Tentano di disfarsi della droga gettandola all'Interno di un lido balneare. Nei guai 28enne barese e 19enne campano : Prosegue senza sosta e continua a dare i suoi frutti, il progetto " Legalità diffusa" , fortemente voluto dal Questore di Lecce, Leopoldo Laricchia. Nell'ambito di tale operazione nelle prime ore ...

F1 - Raikkonen spegne l’entusiasmo : “Ferrari velocissima nei test? Non mi Interessano i tempi…” : Il pilota finlandese ha ottenuto ottimi tempi nella seconda giornata di test in Ungheria, sottolineando però come non gli interessino più di tanto George Russell è stato il più veloce nella seconda e ultima giornata dei test di F1 sul circuito dell’Hungaroring. Il britannico, al volante della Mercedes, ha girato in 1’15″575 precedendo Kimi Raikkonen (1’15″649) e il britannico Jake Dennis (1’17″012) ...

Inter - Tronchetti Provera : "Messi? Magari... Nainggolan nuovo Sneijder" : Intervenuto nel corso della trasmissione "La politica nel pallone" di Gr Parlamento, Tronchetti Provera ha parlato del momento del calcio italiano e della squadra nerazzurra. Impossibile non partire ...

Sorteggio Champions League 2018-2019 : le possibili avversarie nei gironi di Juventus - Napoli - Roma e Inter : Il Sorteggio della Champions League 2018-2019 si svolgerà giovedì 30 agosto a Montecarlo. L’appuntamento di fine estate definirà la composizione degli otto gironi della massima competizione continentale per club: le 32 squadre partecipanti verranno suddivise in otto gruppi da quattro formazioni ciascuno, le prime due classificate accederanno poi alla fase a eliminazione diretta che incomincerà dagli ottavi di finale dopo la pausa ...

Migranti - appello del Papa/ “La comunità Internazionale agisca subito - basta tragedie nei mari” : Migranti, appello pressante del Papa “La comunità internazionale agisca subito, basta tragedie nei mari”. Le parole del Santo Padre proferite durante l'Angelus di oggi(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 13:36:00 GMT)

Coppa Italia - ecco il tabellone : nei quarti possibili incroci Milan-Napoli e Lazio-Inter : Da una parte del tabellone Milan-Napoli e Lazio-Inter, dall'altra parte Fiorentina-Roma e Juventus-Atalanta L'articolo Coppa Italia, ecco il tabellone: nei quarti possibili incroci Milan-Napoli e Lazio-Inter è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.