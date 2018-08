Inter | Modric lo porta Asensio | nuovo indizio | il croato si avvicina ai nerazzurri

Modric - il giorno più lungo : vertice decisivo con il Real Madrid. L'Inter freme : Luka Modric, 32 anni, centrocampista del Real Madrid. Epa È il giorno di Luka Modric. L'Inter freme e aspetta notizie da Madrid: in giornata, probabilmente nel pomeriggio, è previsto il vertice tra il ...

Il Real provoca l'Inter Modric con la nuova maglia : Sembra passato un secolo. E invece era solo l'estate scorsa quando Spalletti si lamentava con la società per il mercato non all'altezza delle sue aspettative e l'obiettivo Champions League pareva ...

Mandzukic 'mura' l'Inter e spinge Modric verso Madrid : 'È stato bello condividere un'indimenticabile esperienza in Coppa del Mondo con il mio capitano e amico. Grande estate, ma ora è tempo di tornare nei nostri club' , è il commento di una foto postata ...

Inter - per Modric non ci sarà sponsorizzazione esterna : Secondo Sky Sport il club nerazzurro non cercherà via alternative per evitare problemi con il Fair Play Uefa.

"Real pronto a denunciare Inter a Uefa per Modric" : Il Real Madrid è pronto a denunciare l'Inter alla Uefa per una presunta violazione del fair play finanziario sul caso di Luka Modric. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui il club di ...

Inter - Modric ha chiesto al Real di non allenarsi : Secondo quanto riportato da Sky Sport il centrocampista croato del Real Madrid , Luka Modric , ha chiesto e ottenuto dal club spagnolo di non allenarsi fino a quando non sarà definita la sua posizione in ottica mercato. L'Inter ...

Chelsea - fatta per Kovacic. Lo United blinda Pogba e il Real gela l’Inter per Modric : Chelsea, fatta PER KOVACIC- Piede sull’acceleratore per il Chelsa di Sarri. Come riportato dai colleghi di “Marca“, è fatta per il passaggio di Mateo Kovacic al Chelsea. L’affare si chiuderà sulla base del prestito. Primo tassello per i londinesi in attesa di Fekir, altro colpo in dirittura d’arrivo. IL MANCHESTER United blinda Pogba Paul Pogba […] L'articolo Chelsea, fatta per Kovacic. Lo United blinda Pogba ...

