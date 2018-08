Inter | mai così forte dai tempi di Mourinho

Di Maio ha detto quali saranno le prossime priorità del governo. L'Intervista ad Avvenire : “Il reddito di cittadinanza è una vera e propria manovra economica, non certo una misura assistenzialista, che passerà per la riforma dei centri per l’impiego. Peraltro forme di reddito di cittadinanza sono attivare in tutta Europa tranne che qui da noi e in Grecia”. In un’intervista ad Avvenire, il leader del Movimento 5 stelle e ministro dello Sviluppo e del Lavoro Luigi Di Maio, traccia quelle che a suo ...

ancora stallo sull'ilva. Interlocutorio l'incontro tra governo e Arcelor Mittal. Di Maio : 'La gara a rischio annullamento' : La multinazionale non ha modificato l'offerta e per Di Maio la gara è a rischio annullamento. Entro oggi la richiesta di un parere all'avvocatura di stato sulla validità effettiva del bando di gara -

Intervista a Carlo Calenda : 'Di Maio fa manfrina - lo sfido sui numeri' : Per schematizzare: un liberista ha come obiettivo la crescita dell'economia, un nazionalista il mantenimento dell'identità, un progressista la forza della società. Questo non vuol dire non ...

Intervista a Carlo Calenda : "Di Maio fa manfrina - lo sfido sui numeri" : Dal groviglio nella crisi Ilva al temporeggiamento su Alitalia, dalle delocalizzazioni industriali ai provvedimenti per gestire la crisi del lavoro. L'ex ministro dello Sviluppo economico attacca a ...

PENSIONE - TAGLIO ASSEGNI D’ORO OLTRE I 4MILA EURO/ Di Maio : Intervento a settembre anche per sindacalisti : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Di Maio: TAGLIO ASSEGNI d'oro a settembre. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 6 agosto(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 11:42:00 GMT)

Di Biagio : 'Bonucci valore aggiunto per la Juve. Modric-Inter? Mai dire mai' : L'ex commissario tecnico della Nazionale italiana, Luigi Di Biagio , ha parlato a Sky Sport : 'Il ritorno di Bonucci alla Juventus rappresenta un valore aggiunto per i bianconeri. La squadra era forte anche dell'arrivo di Cristiano Ronaldo, adesso lo è ancora di più. Ancelotti? Carlo ...

Calciomercato - Skriniar : 'Inter top club - mai pensato di andare via' : Ho sempre detto: vediamo cosa decide l'Inter, per me va bene", le parole del difensore slovacco rilasciate in un'Intervista alla Gazzetta dello Sport . "A che punto siamo con il rinnovo? Non è ancora ...

[L'Intervista] Jerry Calà : "Sono un uomo a disposizione del futuro. E rido molto quando Di Maio usa i miei slogan" : Capitooooooooo? E' tornato Jerry Calà ed è tornato con un tormentone estivo che sta funzionando: Un'altra estate che va . Pezzo dance sul passaggio tra generazioni, dove lo "zio" Jerry canta dei ...

Sky : L'Inter su Darmain - Il Napoli rischia la beffa. Giuntoli non trova l'accoro con il Manchester : L'Inter su Darmain, si tratterebbe di un'altra beffa per gli azzurri. Giuntoli non trova l'accoro con il Manchester per l'ex Toro. Napoli- Secondo la redazione di sky sport 24, L'Inter ha riallacciato i contatti con gli agenti di Matteo Darmian , anche perché per il terzino del Manchester United il direttore del Napoli altro club forte su di lui ancora non ha ...

Kaos - il proprietario : 'Non ho mai detto è che Intervenuto ad Amatrice' : 'Non ho mai parlato di Kaos ad Amatrice, me ne sono guardato bene. Non ho mai parlato di cane eroe. Quando la cosa è degenerata, ho sempre spiegato con chiarezza che si trattava semplicemente di un ...

Di Maio : "Interverremo su pensioni sindacalisti" : Interverremo anche sui privilegi sindacali e nulla osta questo ministero a mettere mano alla pensione dei sindacalisti ". E' il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio , ad annunciare nel question time, ...

Tav - Le Maire : legittimi Interrogativi : 14.53 Parlando di Tav, il ministro francese dell'Economia Le Maire, dopo l'incontro con i ministri Mise Di Maio e Tria all' Economia, dice ai cronisti: "Siamo consci delle posizioni rispettive all'interno del governo italiano. Il ministro Di Maio è stato più misurato e didattico nelle sue parole: mi ha spiegato i punti di ...

Tav - Le Maire : legittimi Interrogativi : 14.53 Tav, Le Maire: legittimi interrogativi Parlando di Tav, il ministro francese dell'Economia Le Maire, dopo l'incontro con i ministri Mise Di Maio e Tria all' Economia, dice ai cronisti: "Siamo consci delle posizioni rispettive all'interno del governo italiano. Il ministro Di Maio è stato più misurato e didattico nelle sue parole: mi ha spiegato i punti di ...

Tav - Le Maire : legittimi Interrogativi : 14.53 Parlando di Tav, il ministro francese dell'Economia Le Maire, dopo l'incontro con i ministri Mise Di Maio e Tria all' Economia, dice ai cronisti: "Siamo consci delle posizioni rispettive all'interno del governo italiano. Il ministro Di Maio è stato più misurato e didattico nelle sue parole: mi ha spiegato i punti di blocco e il perché dei suoi interrogativi sul progetto. Rispetto perfettamente questi interrogativi, sono legittimi". Le ...