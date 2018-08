Inter | è il Modric-day | oggi il vertice con il Real Milan | incontro per Bakayoko

Inter - non sarà oggi l'incontro fra Modric e Florentino Perez : Secondo quanto riportato da Sky Sport non sarà nella giornata di oggi l'incontro risolutore fra Luka Modric e Florentino Perez . Il centrocampista croato incontrerà sì la dirigenza del Real nella persona di José Angel Sanchez , ceo ...

Inter : Modric si avvicina - ma Perez è pronto a denunciare il club milanese (RUMORS) : Sta assumendo i contorni dell'intrigo calcistico quella che potrebbe rivelarsi una delle più importanti trattative degli ultimi anni di calciomercato. Il protagonista è Luka Modric , eletto miglior giocatore del Mondiale in Russia con la sua Croazia e che, dopo aver conquistato 4 Champions League delle ultime cinque disputate con le merengues, potrebbe decidere cambiare aria e trovare nuovi stimoli in un club che lo metterebbe al centro del ...

Il Real provoca l' Inter Modric con la nuova maglia : Sembra passato un secolo. E invece era solo l'estate scorsa quando Spalletti si lamentava con la società per il mercato non all'altezza delle sue aspettative e l'obiettivo Champions League pareva ...

Inter -Modric - Mandzukic dice no. Con un post social : Modric sì, Modric no. La Milano interista si interroga sull'esito del tormentone di questi ultimi giorni. Da Madrid le voci che si rincorrono sono tra loro contrastanti. Forse, un indizio sulla ...

Inter - per Modric non ci sarà sponsorizzazione esterna : Secondo Sky Sport il club nerazzurro non cercherà via alternative per evitare problemi con il Fair Play Uefa.