Infortunio Nibali – Slongo svela i piani dello Squalo | “la Vuelta sarà la palestra ideale”

Infortunio Nibali : si spera nel recupero lampo - annunciato l'intervento chirurgico : Tour de France tra i più cocenti per Vincenzo Nibali, delusione e rabbia per ciò che è successo alla tappa 12 di giovedì 19 luglio. Le polemiche che hanno investito l'organizzazione del Tour per la caduta di Nibali sono state di fuoco, come per altri spiacevoli eventi capitati in questa sfortunata edizione ma ora per la squalo è tempo di riposo e recupero. Per Vincenzo Nibali, il più prestigioso e valoroso al momento tra i ciclisti italiani ci ...