Incubo di carta

ilfoglio

: RT @SalottoLetture: Non ho nemmeno bisogno di voltarmi per sapere chi sia stato a sputarmi addosso quella pallina di carta intrisa di saliv… - _Vivi2013 : RT @SalottoLetture: Non ho nemmeno bisogno di voltarmi per sapere chi sia stato a sputarmi addosso quella pallina di carta intrisa di saliv… - CorsieRincorsi : RT @SalottoLetture: Non ho nemmeno bisogno di voltarmi per sapere chi sia stato a sputarmi addosso quella pallina di carta intrisa di saliv… - justLucreziaM : RT @SalottoLetture: Non ho nemmeno bisogno di voltarmi per sapere chi sia stato a sputarmi addosso quella pallina di carta intrisa di saliv… -

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Ognuno ha gli incubi che si merita. Vale per tutti la storia della fanciulla che sogna di essere inseguita da un satiro. Scappa per mettere in salvo la virtù, il satiro la insegue perché “è nella sua natura”, ma dopo un po’ si scoccia e sbotta “signorina, dopotutto è lei che mi sogna”. Chi è preso d