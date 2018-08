Incidenti montagna | 3 italiani dispersi sul Monte Bianco

Incidenti montagna - tre morti in Austria : 17.15 Tre alpinisti sono morti oggi in due Incidenti in montagna, nel Tirolo Austriaco. Lo scrive l'agenzia Apa. Due scalatori sono precipitati nella zona del Wilder Kaiser, mentre affrontavano la via del Kopftoerlgrat, sull' Ellmauer Halt. Un secondo incidente è avvenuto a Scharnitz, nella circoscrizione di Innsbruck, dove un terzo scalatore è morto sulla vetta del Westliche Karwendelspitze.

Austria - due Incidenti in montagna nel Tirolo : morti tre alpinisti : Tre alpinisti sono morti in due incidenti in montagna nel Tirolo Austriaco. Due scalatori sono precipitati mentre affrontavano la via del Kopftoerlgrat, sull'Ellmauer Halt. Un secondo incidente è ...

Incidenti in Montagna : precipita cordata sul Monte Bianco - morti 3 alpinisti : Tre alpinisti di una stessa cordata sono morti nel settore francese dei Dômes de Miage, a circa 3.600 metri d’altitudine nel massiccio del Monte Bianco, al confine tra Italia e Francia. All’origine dell’incidente vi sarebbe lo svitamento dell’attrezzatura. L’identità delle vittime non è stata resa nota. Sul posto è intervenuto il Peloton de Gendarmerie de Haute-Montagne (PGHM) de Chamonix per il recupero dei corpi. Ieri un altro alpinista è ...

Incidenti in Montagna : precipita sul Monte Rosa - morto alpinista : Grave incidente ieri mattina sul versante svizzero del massiccio del Monte Rosa: un alpinista è morto mentre stava scalando da solo Punta Dufour (4.634 metri). E’ precipitato poco prima di raggiungere la vetta, cadendo per centinaia di metri. Il corpo senza vita dell’uomo è stato rinvenuto sul ghiacciaio del Gorner: non è ancora stato identificato. Sul posto i soccorritori di Air Zermatt e la polizia cantonale del Vallese. L'articolo ...

Incidenti montagna : scout incrodati - salvi : ANSA, - TRIESTE, 1 AGO - Sono stati recuperati verso le 9.00 di questa mattina e stanno tutti bene i cinque scout che ieri sera erano rimasti incrodati in una zona impervia nel comune di Forni di ...

Incidenti in Montagna - Friuli : scout bloccati - intervento del Soccorso Alpino : intervento del Soccorso Alpino di Forni di Sopra (Udine) nella notte: soccorsi 5 scout rimasti bloccati in una zona impervia nel comune di Forni di Sotto, a circa 1400 metri di altitudine. I ragazzi sono stati raggiunti a piedi, con le torce frontali, percorrendo circa 500 metri di dislivello da Forni. L'articolo Incidenti in Montagna, Friuli: scout bloccati, intervento del Soccorso Alpino sembra essere il primo su Meteo Web.

Incidenti in Montagna : precipita sul massiccio del Monte Bianco - muore alpinista : Un alpinista ha perso la vita sul massiccio del Monte Bianco: l’uomo è precipitato dalla cresta sud dell’Aiguille Noire de Peuterey. In corso il recupero da parte del Soccorso alpino della guardia di finanza di Entreves e del Soccorso alpino valdostano. Illeso il compagno di scalata, rimasto bloccato in parete e recuperato dai soccorritori. La vittima è precipitata per 200-300 metri. L'articolo Incidenti in Montagna: precipita sul ...

Incidenti in Montagna : alpinista muore sul versante francese del massiccio del Monte Bianco : Un uomo è morto ieri sul versante francese del massiccio del Monte Bianco: l’alpinista svizzero 71enne era in cordata con una guida 57enne, suo connazionale. I due procedevano lungo la via normale per il Mont Blanc de Tacul quando sono precipitati: la guida alpina è sopravvissuta. L'articolo Incidenti in Montagna: alpinista muore sul versante francese del massiccio del Monte Bianco sembra essere il primo su Meteo Web.

Incidenti in Montagna : cade in una scarpata - 70enne muore nel Bergamasco : Nel Bergamasco un uomo ha perso la vita dopo essere caduto per una quarantina di metri lungo una scarpata, nel bosco sopra la località Oltre il Colle: lo ha reso noto il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. Il 70enne era uscito per una passeggiata e per andare in cerca di more ma non ha fatto ritorno a casa: i familiari hanno quindi lanciato l’allarme. Il Soccorso alpino, VI Delegazione Orobica, è stato attivato in serata e i ...

Incidenti in Montagna : cade in una scarpata 70enne muore nel Bergamasco : Nel Bergamasco un uomo ha perso la vita dopo essere caduto per una quarantina di metri lungo una scarpata, nel bosco sopra la località Oltre il Colle: lo ha reso noto il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. Il 70enne era uscito per una passeggiata e per andare in cerca di more ma non ha fatto ritorno a casa: i familiari hanno quindi lanciato l’allarme. Il Soccorso alpino, VI Delegazione Orobica, è stato attivato in serata e i ...

Incidenti montagna : soccorse madre e figlioletta slovene : Allertato dal centro di polizia di Thoerl-Maglern il Soccorso Alpino di Forni Avoltri è intervenuto intorno alle 13 assieme al soccorso della Guardia di Finanza di Tolmezzo per portare aiuto a una donna e sua figlia, slovene, rispettivamente di 64 e 15 anni. La richiesta proveniva dalla zona di confine di Passo Monte Croce Carnico, senza ulteriori indicazioni. Dopo un primo tentativo di individuazione della posizione tramite il servizio sms ...

Incidenti montagna : donna precipita e muore a Rio Pusteria : Un’altoatesina di 74 anni, Katherina Volgger, di Gais, è morta in un incidente in montagna a Rio Pusteria, in Alto Adige. La donna è precipitata per 150 metri nella zona del rifugio Bressanone, in località Valles. E’ deceduta sul colpo. L’incidente è avvenuto verso le ore 13 a 2.400 metri di dislivello. Sul posto sono arrivati il soccorso alpino e l’elicottero Pelikan 2 che hanno recuperato e la salma. Sono intervenuti ...

Incidenti in Montagna : crollano rocce - 42enne muore sul Cervino : Grave incidente a monte del rifugio Orionde’ Duca degli Abruzzi (2.802 metri): dopo avere scalato il Cervino, un alpinista polacco 42enne stava rientrando a valle con l’amico, e, per riposarsi, si è appoggiato a delle rocce su una parete. I sassi sono crollati e l’uomo è precipitato per circa 50 metri. Gli accertamenti sono stati condotti dal Soccorso alpino della guardia di finanza di Cervinia, che ha ricostruito ...

Incidenti montagna - precipita da Cervino : muore alpinista polacco : Incidenti montagna, precipita da Cervino: muore alpinista polacco Incidenti montagna, precipita da Cervino: muore alpinista polacco Continua a leggere L'articolo Incidenti montagna, precipita da Cervino: muore alpinista polacco proviene da NewsGo.