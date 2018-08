Incidenti | due donne ferite

Austria - tre alpinisti morti in due Incidenti : Una cordata è precipitata sul Wilden Kaiser, causando due vittime. Un terzo scalatore è morto sulla vetta del Westliche Karwendelspitze

Austria : morti 3 alpinisti in due Incidenti in Tirolo : Tre alpinisti sono morti oggi in due incidenti in montagna, nel Tirolo Austriaco. Lo scrive l’agenzia Apa. Due scalatori sono precipitati nella zona del Wilder Kaiser, mentre affrontavano la via del Kopftoerlgrat, sull’Ellmauer Halt. Un secondo incidente è avvenuto a Scharnitz, nella circoscrizione di Innsbruck, dove un terzo scalatore e’ morto sulla vetta del Westliche Karwendelspitze. L'articolo Austria: morti 3 ...

Sangue lungo le strade dell'Aretino : sette morti in due mesi e oltre 70 Incidenti : sette vittime in due mesi e più di un incidente stradale al giorno. Donne, giovani studentesse, anziani, stimati professionisti e ragazzi in scooter. Giugno, luglio e i primissimi giorni di agosto ...

Venezia - due Incidenti tra barche in Laguna : 3 morti/ Ultime notizie - 8 feriti : l'allarme di Zaia : Venezia, scontro motoscafo-barca di pescatori: due morti e quattro feriti. Le Ultime notizie sull'incidente mortale in Laguna, ecco cos'è successo ieri sera(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 12:29:00 GMT)

Pakistan : 36 morti in due Incidenti stradali

Venezia - due Incidenti in Laguna : 3 morti : Ieri a mezzanotte scontro tra motoscafo e barchino uccide due pescatori. Oggi una barca si rovescia forse per onda anomala, muore un 76enne - Due tragedie nella Laguna di Venezia in meno di 24 ore. Il ...

Tragedia a Venezia - due Incidenti in laguna : due morti e 6 feriti : CAMPAGNA LUPIA - Nuova Tragedia in laguna, in Valle Averto, oasi WWF: una barca si è ribaltata a causa di un'onda, a bordo c'erano quattro persone, tre sono riuscite a mettersi in...

Due Incidenti nella laguna di Venezia : 3 morti e 8 feriti : C’è già una prima certezza sull’incidente costato la vita nella notte a due pescatori, nella laguna di Venezia. I giovani occupanti del motoscafo sono infatti risultati negativi all’alcoltest. A provocare l’incidente avvenuto intorno alle 23.40 di venerdì ci sarebbe dunque altro. La velocità, per esempio, è tra gli elementi che in queste ore vengon...

Strade pericolose dall'Adriatico allo Jonio : otto feriti in due Incidenti : LECCE - Traffico intenso, code, caos e, purtroppo, immancabili incidenti. Due quelli di particolare gravità che si sono verificati nel pomeriggio su un paio delle più frequentate Strade del Salento: ...

Castellammare - SS145 nel caos : due Incidenti nel giro di pochi minuti bloccano il traffico. Un ferito grave in ospedale : Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Sassi e petardi contro le abitazioni. Indagano le forze dell'ordine Castellammare - Volontari in azione nel rione CMI Castellammare - Grande successo ...