Incendio centro commerciale | non doloso

Un vasto incendio è divampato martedì sera nel centro commerciale Amirkabir nel centro di Teheran e in breve tempo le fiamme hanno raggiunto altri negozi e un hotel nelle vicinanze. Tre vigili del ...

Napoli, violenta esplosione: bar in fiamme. Ultime notizie: incendio e fiamme a pochi passi da via Toledo, grande paura tra i residenti della zona, presidiata ora dalla polizia

Due bambini di 10 e 13 anni sono morti in un incendio che si è sviluppato intorno alle 4 di stamane nella loro abitazione, in via dei Mille a Messina. In casa erano presenti i genitori e altri due fratelli che sono stati portati in salvo. I genitori hanno cercato di soccorrere anche gli altri due figli ma le fiamme glielo hanno impedito. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Indagini in corso da parte della polizia per ...

Stamattina un incendio è scoppiato in una palazzina in centro a Roma, vicino a piazza Navona. Una donna è stata portata in ospedale in codice rosso, tre persone sono rimaste intossicate mentre altre nove sono state evacuate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. In strada anche il presidente della Camera, Roberto Fico, che abita vicino all'abitazione che ha preso fuoco. Tra le cause dell'incidente al vaglio ...

Incendio in un centro migranti a Isernia, il sindaco scrive a Salvini: "Ci aiuti"