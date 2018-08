Incendi | la Protezione Civile | 123 richieste di intervento della flotta dello Stato

Grecia - dopo gli Incendi si dimette ministro della Protezione civile : Si sapeva che gli incendi in Grecia non avrebbero avuto solo disastrose conseguenze sulla popolazione, ma anche degli effetti sul governo di Alexis Tsipras. E così cadono le prime teste. La prima è quella del ministro per la Protezione civile, Nikos Toskas. Lo ha annunciato l'ufficio del primo ministro il quale ha accettato le dimissioni. Subito dopo gli incendi, Toskas aveva già offerto al premier le proprie dimissioni, ma Tsipras aveva negato, ...

Il ministro greco per la Protezione civile si dimette per la gestione degli Incendi che hanno messo in ginocchio il Paese : Ha rassegnato le dimissioni Nikos Toskas, ministro aggiunto per l'ordine pubblico e la Protezione civile. La decisione è sopraggiunta in seguito alle numerose critiche ricevute per la gestione dell'incendio che a fine luglio, ad est della capitale Atene, ha causato ben 88 morti e centinaia di sfollati.Il premier Alexis Tsipras ha fatto sapere in una nota di aver accettato la decisione di Toskas. Il suo incarico è stato ...

Incendi Grecia - la Protezione Civile : “Ci sono ancora 100 dispersi”. Tsipras : “Mia responsabilità politica della tragedia” : Il premier greco Alexis Tsipras si è assunto “la responsabilità politica della tragedia” e nel corso del Consiglio dei ministri straordinario, convocato per fare il punto della situazione, ha spiegato di aver indetto il Cdm proprio per “assumersi interamente davanti al popolo greco la responsabilità della tragedia”. “Credo – ha dichiarato – che questo sia un atto dovuto per il premier e per il governo ...

Protezione Civile - Borrelli : lotta agli Incendi con il controllo satellitare : Per combattere i piromani la Protezione Civile è pronta a far partire il controllo satellitare di tutta l’Italia, “un grande progetto curato insieme all’Agenzia spaziale italiana“, spiega il capo del Dipartimento, Angelo Borrelli, in un’intervista a La Stampa: “E’ pronto, speriamo che entri in funzione gia’ il prossimo anno“. I satelliti “ci consentono di tenere sotto controllo tutta ...

Incendi in Grecia - Atene “indebolita” dai tagli alla Protezione civile : Incendi in Grecia, Atene “indebolita” dai tagli alla Protezione civile Incendi in Grecia, Atene “indebolita” dai tagli alla Protezione civile Continua a leggere L'articolo Incendi in Grecia, Atene “indebolita” dai tagli alla Protezione civile proviene da NewsGo.

Prosegue l'allerta della protezione civile per il pericolo Incendi : Confermato dalla Direzione Generale della protezione civile della Regione Sardegna, il Bollettino di previsione di pericolo incendio anche per la giornata di domani, mercoledì 18 luglio. Il pericolo è ...

Roma - la Protezione Civile pronta contro gli Incendi : già spenti 137 : “Siamo pronti ad affrontare la stagione estiva, piu’ intensamente interessata dal fenomeno incendi in citta’. Dal 15 giugno scorso, data di inizio della campagna anti incendio boschivo 2018, sono stati spenti ben 124 incendi, di cui molti relativi a sterpaglie – anche gia’ sfalciate – posti rapidamente sotto controllo. Da gennaio 2018 gli interventi di spegnimento sono stati 137. E’ un dato leggermente ...

Incendi : la Protezione Civile di Roma Capitale lancia la campagna di sensibilizzazione : La Protezione Civile di Roma Capitale lancia una campagna per sensibilizzare i cittadini al rispetto di comportamenti corretti per evitare l’insorgere di Incendi e suggerire le buone pratiche per prevenirne i rischi. A tal fine è stato realizzato un video già diffuso sui canali social istituzionali, in collaborazione con Carabinieri, Corpo Forestale, Vigili del Fuoco, Polizia Locale di Roma Capitale e Dipartimento Tutela Ambientale del ...

Incendi - allerta della Protezione Civile Sardegna : roghi a Villacidro e nel Cagliaritano : allerta ‘arancione’ della Protezione Civile della Regione sarda per gli Incendi. La Protezione Civile sarda ha emanato un nuovo bollettino di previsione di pericolo Incendio in Sardegna, che nei prossimi giorni sarà interessata da un caldo record, con picchi fino a 42 °C. Nello specifico per la giornata di domani, venerdì 13 luglio, è prevista un’allerta arancione per pericolosità alta nella zona del Campidano, di parte del ...

Incendi Sardegna - la Protezione Civile : 3 Canadair e 1 elicottero : Si rafforza l’apparato antIncendi della Sardegna per la campagna estiva 2018. Ai mezzi della flotta regionale si aggiungono infatti tre Canadair (CL-415), di stanza a Olbia, e un elicottero (AB-412) pronto a intervenire dalla base di Cagliari. Il Dipartimento della Protezione Civile ha infatti deciso di assegnare all’isola mezzi ulteriori, che sono immediatamente operativi, per rendere ancora più efficace la lotta e l’attività ...

Protezione Civile : al via la campagna estiva antIncendio boschivo : Si apre oggi, formalmente, la campagna estiva antincendio boschivo. Lo hanno stabilito, come ogni anno, le raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri – rivolte a Regioni, Province Autonome e ai Ministeri interessati – in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e consultabili sul sito www.ProtezioneCivile.gov.it. Le raccomandazioni – che richiamano le azioni intraprese a valle di quanto accaduto nella stagione estiva 2017, ...

Protezione Civile e Incendi boschivi : avviso pubblico per selezionare volontari : La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia prende parte al progetto europeo di costituzione di moduli di Protezione Civile per la risposta alle emergenze di carattere internazionale, mettendo a ...