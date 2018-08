Incendi | furgone in fiamme lungo la Tangenziale di Milano | nessuno ferito

meteoweb.eu

(Di mercoledì 8 agosto 2018) I vigili del fuoco disono intervenuti stamaniladi, all’altezza della barriera di Lainate, in direzione Varese, a causa dell’o di unche è andato completamente distrutto. Sono ancora in corso le indagini sulle cause delleche sono state domate da due squadre di vigili.è rimasto. L'articoloinladiMeteo Web.