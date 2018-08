In tre attraversano binari | morti sul colpo 2 ragazzi | madre ferita gravemente

ilgiornale

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Tragedia estiva in provincia di Reggio Calabria, poco fuori da Brancaleone Calabro, dove una mamma e i suoi figli di 12 e 16 anni sono stati travolti da un treno mentre attraversavano iper andare al mare in contrada San Giorgio. I dueni sonosul, mentre la donna è stata portata in ospedale in elisoccorso ed è ricoverata in gravi condizioni. L'incidente si è verificato sulla ferrovia ionica intorno alle 15,20. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, le vittime - probabilmente per accorciare il percorso che li avrebbe portati in spiaggia - hanno attraversato ilo fra Brancaleone e Capo Spartivento, in contrada San Giorgio. I tre non si sono però resi conto dell'arrivo del convoglio, un treno regionale partito da Catanzaro Lido e diretto a Reggio Calabria. Sul posto sono intervenuti Polfer e carabinieri.