In scooter con fidanzata ma senza patente scatena inseguimento

Scontro auto scooter sulla Scoglitti Vittoria : Incidente stradale la notte scorsa sulla ex Sp 17, la Vittoria Scoglitti. Lo Scontro e' avvenuto tra uno scooter e una Peugeot 207. Sul posto il 118.

Napoli - spari da uno scooter contro un gruppo di immigrati : ferito un venditore ambulante senegalese : Era in compagnia di due amici nel quartiere Vasto a Napoli, attorno alle 22 di venerdì, quando sono arrivati due ragazzi a bordo di uno scooter e hanno fatto fuoco. Tre colpi di pistola, uno dei quali a segno, contro un immigrato. Cissè Elhadji Diebel, venditore ambulante senegalese 22enne, con permesso di soggiorno, è rimasto ferito a una gamba ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico nella notte per l’estrazione del proiettile, ...

Incidente sulla Vittoria Scoglitti : scontro tra Ape car e scooter : scontro tra una moto Ape e uno scooter stamattina intorno alle ore 8 sulla ex Sp 17, la Vittoria Scoglitti. Sul posto il 118 e la Polizia di Stato.

Milano. Nuovo bando per scooter e mezzi innovativi elettrici in condivisione : Milano incentiva la mobilità elettrica e condivisa, per questo sono state approvate in questi giorni dalla Giunta le linee guida

Milano - nuovo bando per scooter e mezzi elettrici in condivisione : Milano, 28 lug., askanews, - Milano incentiva la mobilità elettrica e condivisa con un nuovo bando per l'individuazione di soggetti pubblici o privati interessati a svolgere il servizio di sharing ...

Nasconde la droga nello scooter - 20enne arrestato : Cavriago, nella notte scatta il controllo del giovane, già sospettato. Si aggirava in paese in sella al suo motorino

Niu - lo scooter elettrico che si controlla con un'app - : Ecco qui i principali modelli disponibili: Niu M-Series M-Series è disponibile in versione Sport e Pro e pesa meno di 60 kg. La batteria removibile agli ioni di litio posizionata sotto la sella pesa ...

Dramma in strada : scivola con lo scooter e finisce sotto un Tir - Ylenia muore a 22 anni : La giovane, ha improvvisamente perso il controllo del motorino e ha sbandato finendo sull'asfalto, per un tragico destino in quel momento sopraggiungeva un camion dalla direzione opposta che ha travolto la 22enne senza lasciarle scampo.Continua a leggere

Perde il controllo dello scooter e scivola sotto un Tir - Ylenia muore a 22 anni : Nuovo incidente stradale nel Vicentino con vittima una giovane donna di 22 anni, Ylenia Boriero , di Zanè che viaggiava a bordo di uno scooter Benelli. Dalla prima ricostruzione effettuata alla ...

Bologna - scontro violento tra furgone e scooter costa la vita al dipendente del Comune : Lo schianto sulla fondovalle Savena, a Pianoro: coinvolti un'auto e una due ruote. Elisoccorso in volo, ma per il centauro, dipendente del Comune di Marzabotto, niente da fare per il 51enne Valentino Benini.Continua a leggere

Giovane in scooter si schianta contro un muro : successo questa notte a Sanremo. Le condizioni del Giovane non sono preoccupanti. Giovane in scooter si schianta contro un muro Un Giovane a bordo di uno scooter si è schiantato questa notte contro un ...

Scontro tra moto e scooter : Nicola non ce l'ha fatta : Non c'è stato nulla da fare per Nicola de Martino. Il ragazzo di 36 anni è deceduto nella mattina di venerdì 13 luglio nell'ospedale di Cardarelli di

George Clooney al pronto soccorso : incidente con lo scooter vicino a Olbia : L’attore americano George Clooney ha avuto un incidente in Sardegna durante la lavorazione della sua nuova serie tv-evento Comma 22 (titolo originale Catch 22). Il divo di Ocean’s Eleven si trova attualmente in Gallura appunto per le riprese del suo nuovo progetto – di cui è anche regista, attore e produttore esecutivo -, per il quale ha deciso di trasferirsi con tutta la famiglia in Italia finché non saranno finite gli ...

scooter contro auto - muore 17enne : ANSA, - CASERTA, 11 LUG - Un ragazzo di 17 anni è morto nella notte all'ospedale di Aversa , Caserta, dopo essere rimasto coinvolto ieri sera in un incidente stradale a Casal di Principe mentre era a ...