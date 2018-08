In Italia apre le porte la prima casa di appuntamenti con ' sex dolls'

In Italia apre la prima casa di appuntamenti dove le escort sono bambole : Le sex doll sono di veri e propri manichini realizzati con materiali snodabili e resistenti all’acqua a grandezza naturale che avranno nomi e caratteristiche differenti "per soddisfare tutte le esigenze dei clienti".Continua a leggere

LumiDolls - apre in Italia il 'bordello' in cui si fa sesso con bambole realistiche : Il prossimo 3 settembre è prevista a Torino l'apertura della casa d'appuntamenti senza prostitute, in cui ad intrattenere i...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : l’Italia apre con un quarto posto dietro la Spagna nei preliminari del libero a squadre : La prima giornata di gare degli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato di Glasgow si è aperta con i preliminari del libero a squadre, in cui l’Italia si è piazzata in quarta posizione alle spalle di Russia, Ucraina e Spagna. La squadra azzurra composta da Beatrice Callegari, Linda Cerruti, Francesca Deidda, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Alessia Pezone ed Enrica Piccoli ha eseguito una routine molto dinamica condita da ...

BATTITI LIVE 2018/ Prima tappa Ostuni - cantanti e diretta. Apre l'artista di casa Emma Marrone (Italia 1) : BATTITI LIVE 2018, la Prima tappa da Ostuni in onda oggi, giovedì 2 agosto, in Prima serata su Italia 1: diretta e cantanti. Sul palco Emma Marrone, Ermal Meta e Fabrizio Moro.(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 20:40:00 GMT)

BORSA ItaliaNA OGGI/ Milano news : Piazza Affari apre il mese aspettando la Fed (1 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI inizia un nuovo mese. Tra i dati macroeconomici attesi, anche la decisione della Fed. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 05:08:00 GMT)

Terremoto Centro Italia : riapre il primo agriturismo a Castelluccio : Il 1° agosto a Castelluccio di Norcia riaprirà il primo agriturismo ristrutturato dopo il Terremoto del 2016. “Siamo stati fermi per due anni ma ora ho tante speranze per il futuro. La struttura aveva solo danni lievi e potevamo far prima ma dopo il sisma qui ci sono molte criticità, prima tra tutte la viabilità,” spiega all’ANSA Ottavio Testa, titolare dell’impresa familiare che gestisce l’agriturismo Monte ...

Parma - spunta la suggestione Balotelli : SuperMario apre al ritorno in Italia : suggestione Balotelli- Mario Balotelli potrebbe fare il suo ritorno in Serie A. Suggestioni, ipotesi che potrebbero trovare riscontro già nelle prossime settimane. E’ chiaro che lo stesso attaccante ha già ufficiosamente chiuso con il Nizza, ed è per questo che il Parma starebbe valutando attentamente la possibilità di irrompere con decisione sull’attaccante ex Milan e […] L'articolo Parma, spunta la suggestione Balotelli: ...

Inter - Vrsaljko ad un passo : l’Atletico Madrid apre al prestito/ Ultime notizie : lunedì in Italia? I dettagli : Inter, Vrsaljko ad un passo: l’Atletico Madrid apre al prestito. Ultime notizie: lunedì sbarcherà in Italia? I dettagli economici della trattativa: prestito oneroso con diritto di riscatto(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 08:50:00 GMT)

AlItalia : la commissaria alla concorrenza Ue Vestager apre al rientro dello Stato : Lo Stato Italiano potrebbe rientrare da attore di mercato fondamentale in Alitalia. In sintesi è questo il nocciolo delle dichiarazioni rilasciate dalla commissaria Ue alla concorrenza Margrethe Vestager. La commissaria, intervenendo sull'annosa questione, ha anche voluto precisare che l'Unione Europea non ha pregiudiziali a che Alitalia sia almeno in parte di proprieta' pubblica [VIDEO]. Infatti, l'Europa, ribadisce, si mantiene strettamente ...

Marte - l’annuncio degli scienziati Italiani : “Abbiamo trovato un lago di acqua liquida nel sottosuolo”. Si apre la caccia a possibili tracce di vita aliena batterica : Raffigurazione di Mars Express che sonda l’emisfero sud di Marte. Crediti: USGS Astrogeology Science Center, Arizona State University, ESA, INAF. Elaborazione grafica di Davide Coero Borga – Media INAF Un balzo in avanti straordinario è stato compiuto dagli scienziati italiani nella storia dell’esplorazione di Marte. Il più prezioso degli elementi, l’acqua, la cui presenza sulla Terra è sinonimo di vita, è stato trovato per la prima volta ...

Apre flagship store di Apple a Milano - tributo a piazze Italiane : Milano, 24 lug., askanews, - È tutto pronto in piazza Liberty per l'apertura del primo flagship store di Apple in Italia, in programma giovedì 26 luglio alle 17. Un negozio di rappresentanza, ...

Migranti - Moavero "riapre" i porti Italiani"Ok fino alle modifiche alla missione Sophia" : Soldi a chi salva: è la proposta di Bruxelles - insieme a quella di "centri controllati" - per gli Statimembri che decidano di accoglierli sul proprio territorio. Per il ministro degli Esteri nel giro di qualche settimana "si arriverà alla modifica delle regole operative della missione militare europea Sophia"

Il segretario della Uilm Rocco Palombella : "Negli stabilimenti Italiani c'è molta preoccupazione - Altavilla fuori da Fca apre grandi incognite" : Il comando al "non italiano" Mike Manley, l'uscita del responsabile per le attività europee del gruppo Alfredo Altavilla, le incognite che si aprono per gli stabilimenti italiani. Il dopo Marchionne in Fca suscita panico e incertezza tra gli operai. Il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, contattato da Huffpost, sintetizza così il momento difficile che sta attraversando la base: "I lavoratori stanno vivendo gli eventi ...