In costume da bagno o in tenda | tre giorni di festa allo Sferisterio di Macerata

Ischia - dopo i panni stesi vietato anche circolare a torso nudo o in costume da bagno : dopo il divieto a stendere i panni ad asciugare fuori a finestre e balconi in centro storico, a Ischia arriva anche l'ordinanza contro i cafoni che in strada camminano scalzi oppure a torso nudo, o ...

Emma Marrone si mostra in costume da bagno ed elogia le sue 'imperfezioni' : Emma Marrone è in vacanza a Cefalù con un gruppo di amici e sono tante le foto che sta pubblicando sul suo profilo Instagram per documentare questa fuga in Sicilia. Uno scatto in cui la salentina posa a bordo piscina con il lato b in bella mostra è stato lo spunto per dare un'importante lezione di vita a chi la segue sui social network. Ad una ragazza che le faceva i complimenti per la sua bellezza senza filtri, la Brown ha risposto che tutti ...

Caterina Balivo conquista i fan in costume da bagno : Caterina Balivo è tornata a conquistare i fan si trova in vacanza a Capri con la famiglia, ha postato sul suo profilo “Instagram” una foto in costume intero da bagno ed è subito boom di like. Nella foto Caterina Balivo è strizzata in un costumino grigio che mette in evidenza il fisico mozzafiato. E lo scatto del lato B fa impazzire i fan: «Bel panorama… Complimenti!», commentano. E ancora: «Che silhouette».«Antò fa caldo», cinguetta ...

Margherita di Savoia - multa di 500 euro a chi passeggia in costume da bagno : Margherita di Savoia, multa di 500 euro a chi passeggia in costume da bagno Il sindaco: “Un’azione a contrasto di fenomeni indecorosi e contrari a principi di sana educazione, buon costume e rispetto per gli altri” Continua a leggere L'articolo Margherita di Savoia, multa di 500 euro a chi passeggia in costume da bagno proviene da NewsGo.

Miss America abolisce il costume da bagno : rivoluzione al concorso di bellezza : "Non vi giudicheremo più per il vostro aspetto esteriore", con queste parole Gretchen Carlson, presidente del concorso Miss America, ha annunciato la decisione di abolire l'...

Rivoluzione femminista a Miss America : stop alle gare in costume da bagno : Miss America dice addio alla gara in costume. In piena epoca #metoo il concorso di bellezza non giudicherà più le sue concorrenti in base alla "prova costume". Ad annunciarlo è stata Gretchen Carlson, l'ex Miss America ora a capo dell'organizzazione. I cambiamenti saranno effettivi già dal prossimo settembre. Il concorso che decreta la reginetta d'America è nato 96 anni fa ad Atlantic City in New ...