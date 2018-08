In Argentina si vota progetto di legge per legalizzare l' aborto

ABORTO PIÙ FACILE/ L’Argentina vota per la depenalizzazione - il Brasile valuta di estenderlo : cosa succede : ABORTO, il Senato in Argentina vota per la depenalizzazione entro la 14a settimana, mentre in Brasile si valuta un'estensione dell'interruzione della gravidanza(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 12:34:00 GMT)