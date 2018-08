In Albania gli archeologi italiani scoprono fortezze millenarie di epoca romana

Under : l’11 settembre Italia-Albania a Cagliari : Per la prima volta la Nazionale Under 21 approda a Cagliari. La selezione azzurra del ct Luigi Di Biagio affronterà i pari età dell’Albania in amichevole alla Sardegna Arena martedì 11 settembre, con inizio alle 18.30. La partita in terra sarda farà seguito all’amichevole del 6 settembre in casa della Slovacchia (sede e orario da definire), primo incontro della nuova stagione per gli azzurrini in preparazione della fase finale ...

Terremoto in Albania - nuova forte scossa con epicentro vicino Durazzo : avvertita anche in Puglia [LIVE] : Una forte scossa di Terremoto ha colpito l’Albania alle 15:05 di oggi pomeriggio. L’epicentro è stato localizzato a Rrogozhinë, vicino Durazzo. La scossa è stata di magnitudo 4.7 secondo i primi dati diffusi dal Centro Sismico Euro/Mediterraneo, ed è stata avvertita nella capitale Tirana, su quasi tutta l’Albania e anche in Puglia. Pochi giorni fa, il 4 luglio, un’altra forte scossa di magnitudo simile aveva interessato ...

Il terremoto della notte in Calabria : avvertito fino a Roma - Tunisia - Grecia e Albania. Risentimento sismico del 6° grado Mercalli in zona a rischio tsunami [MAPPE e DETTAGLI] : 1/12 ...

Terremoto in Albania avvertito in Puglia - scosse anche a Macerata : L'insolito movimento tellurico è stato avvertito nella tarda mattinata di mercoledì 4 luglio 2018 in tutto il Salento: epicentro poco a nord di Durazzo, in Albania. La Puglia non è nuova ad avvertire tali fenomeni visto che anche nei mesi scorsi vi fu una scossa di Terremoto poco a nord della costa brindisina. Quella avvertita ieri è stata più forte delle precedenti scosse, infatti si è arrivati al grado 5.1 della scala Richter. Subito la gente ...

