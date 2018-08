Immunodepressa in classe con i non vaccinati | scatta la denuncia

meteoweb.eu

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Unacontro ignoti per omissione d’atti d’ufficio, istigazione alla disobbedienza e tentata epidemia è stata presentata da una coppia di genitori la cui figlia, vaccinata ma con un deficit immunitario, era stata costretta a restare a casa dalla materna per non subire il contagio di una malattia infettiva contratta da due compagni dinon. Il fatto – riferisce ‘Il Gazzettino’ – risale al maggio scorso, ma la, contro ignoti, è stata depositata in Procura in questi giorni. L’atto giudiziario non è contro soggetti identificati in quanto la famiglia non ha potuto acquisire le necessarie informazioni circa la trasmissione delle eventuali autocertificazioni prodotte dai genitori dei due piccoli no-vax, due fratelli . “La scuola – si sostiene nella– doveva allontanare i minori perché nel ...