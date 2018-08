IMA | i conti del primo semestre

Fabio Di Giannantonio - GP Repubblica Ceca 2018 : “La prIMA vittoria è speciale! Ora voglio continuare così : il meglio deve ancora venire!” : È un Fabio Di Giannantonio raggiante quello che si è presentato davanti ai microfoni di Sky Sport MotoGP HD dopo il GP della Repubblica Ceca. E non poteva essere altrimenti perché a Brno è arrivata finalmente la prima vittoria della carriera. “È fantastico! Una sensazione incredibile, la prima vittoria speciale“, ha esordito il pilota romano. “Ringrazio il team per il lavoro fantastico che ha fatto. Abbiamo spinto per tutto il ...

Pensioni - quota 100 e APe : continua a tener banco la prossIMA riforma previdenziale : Capitolo Pensioni, sui principali media e sui social network continua a tener banco la nuova riforma previdenziale [VIDEO] che dovrebbe prevedere l’introduzione dell'uscita anticipata quota 100 e il probabilissimo addio all'Ape anticipo Pensionistico sociale e volontario. Pensioni anticipate Inps, quota 100 potrebbe non essere una semplice somma A quanto sembra, nonostante quanto detto durante la propaganda elettorale da alcuni partiti, la quota ...

Previsioni Meteo : l’aria calda africana porta tanta sabbia del Sahara in Europa - clIMA stravolto nel Nord del Continente : l’aria calda proveniente dall’Africa sta portando una nuova ondata di caldo in Europa, causando allarmi per la salute per la sabbia del Deserto del Sahara e per le temperature eccezionalmente alte che dovrebbero raggiungere massime di 47°C in alcune aree meridionali. Il caldo torrido ha messo in allerta i servizi pubblici nella Penisola Iberica, dove le temperature oggi, 2 agosto, dovrebbero raggiungere i 44°C nella città portoghese di Evora, ...

AnIMA Holding - i conti del primo semestre : Anima Holding ha chiuso i primi sei mesi con un utile ante imposte che ha raggiunto i 97,7 milioni di euro, in aumento del 34% rispetto a 72,9 milioni di euro,, mentre l' utile netto si è attestato a ...

CoIMA Res acquista complesso Tocqueville. Bene conti primo semestre : Coima Res ha perfezionato oggi il rogito per l'acquisizione del complesso ad uso uffici in Via Alessio di Tocqueville, a Milano, per un immporto di 56 milioni di euro, 57,7 milioni comprese le imposte ...

E’ morto Ettore Conti la sua voce per il cappello anIMAto di Harry Potter : Si è spento a Formello (Roma) il 26 luglio a 93 anni, circondato dall’affetto dei suoi cari, l’attore e doppiatore Ettore Conti. La carriera in teatro Nato a Sesto San Giovanni (Milano) il 14 dicembre 1924, ha calcato il palcoscenico dal 1942, nella compagnia di Memo Benassi. Poi, dal 1947, è approdato al Piccolo Teatro di Milano dove ha recitato nel ruolo di Silvio nell’Arlecchino servitore di due padroni, diretto da Strehler, ...

Banca del Monte di Lucca in prIMA linea nella promozione della cultura : sconti per i correntisti per la nuova stagione al Teatro Carlo ... : ...00, in modo da agevolare il ritorno a casa del pubblico, nuove fasce di prezzo che renderanno più accessibile al grande pubblico l'abbonamento o l'ingresso ai singoli spettacoli, oltre alle ...

Cristiano Ronaldo alla resa dei conti con… il fisco! CR7 patteggia e rimedia una multa salatissIMA : Cristiano Ronaldo si dichiara colpevole di quattro reati fiscali ed evita il carcere, ma dovrà pagare una multa da capogiro Cristiano Ronaldo patteggia col fisco spagnolo ed evita il carcere. Secondo quanto riferito da fonti giudiziarie, l’Agenzia tributaria della Spagna ha dato l’ok all’accordo raggiunto con i legali del fuoriclasse portoghese, che nel frattempo è diventato un giocatore della Juventus, e l’agenzia ...

La resa dei conti/ Su Rai Movie il film di Sergio SollIMA (oggi - 23 luglio 2018) : La resa dei conti va in onda su Rai Movie oggi, in prima serata. Nel cast ci sono Lee Van Cleef e Tomás Milián, alla regia Sergio Sollima. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 16:49:00 GMT)

Linea Blu – QuindicesIMA puntata del 21 luglio 2018 – Castiglioncello. Ospite Carlo Conti. : Linea Blu, il programma di Raiuno dedicato al mare, al suo ambiente e a tutto ciò che lo circonda, è tornato con la 24° edizione, sempre con Donetella Bianchi e Fabio Gallo. L’appuntamento è per tutti i sabati dalle 14 alle 15 fino alla fine del mese di novembre. Oggi va in onda la Quindicesima […] L'articolo Linea Blu – Quindicesima puntata del 21 luglio 2018 – Castiglioncello. Ospite Carlo Conti. sembra essere il primo su Un Due ...

Sicilia : Corte conti - da Regione bassissIMA propensione a investimenti : Palermo, 20 lug. (AdnKronos) - "Le dinamiche di lungo termine della spesa dimostrano un sempre più marcato orientamento alla gestione corrente e una bassissima propensione agli investimenti, in netto contrasto con la strategia enunciata dal Governo regionale in sede di DEFR". E' quanto si legge nell

Amazon Prime Day 2018 : Flop e delusione. Sconti con Prezzi gonfiati pochi giorni prIMA : L’Amazon Prime Day 2018 del 16 e 17 luglio secondo molti sarebbe stato un Flop clamoroso e complice, offerte non da urlo e Prezzi gonfiati pochi giorni prima, le offerte hot erano davvero poche Prime Day 2018 un mezzo fallimento. Poche offerte e Prezzi aumentati Meno di 24 ore fa si è concluso il Prime […]

UltIMAte Game Sale : Microsoft applica sconti fino al 65% su oltre 700 giochi : Microsoft ha appena annunciato di aver avviato quest’oggi la nuova campagna estiva di offerte con sconti fino al 65% applicati su oltre 700 giochi in digitale: una marea di titoli che sicuramente faranno gola a moltissimi videogiocatori. Major Nelson, il responsabile di Xbox Live, scrive sul proprio blog ufficiale che le promozioni sono valide fino al 30 luglio 2018 quindi con ben 12 giorni a disposizione e, sebbene siano disponibili per ...

