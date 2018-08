Ilva | Di Maio chiede il parere dell' Avvocatura per annullare la gara

Ilva - Di Maio : 'Scelte a Ferragosto - legge dirà cosa fare' : "Sarà la legge a dirmi quello che devo fare. Non è che Di Maio decide, sarà l'Avvocatura a dirmi se ci sono i presupposti per revocare la gara oppure no . Poi si prendono le decisioni, e credo saranno ...

Ilva - la lettera di Di Maio all'Avvocatura di Stato

Ilva : Di Maio chiede il parere dell'Avvocatura di Stato : Luigi Di Maio chiama in causa l'Avvocatura di Stato sull'Ilva. "È stata inviata all'Avvocatura Generale dello Stato la lettera del ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, con la richiesta di parere in merito a possibili anomalie relative alla procedura di gara per il trasferimento a terzi dei complessi industriali facenti capo alle società del gruppo Ilva, in amministrazione straordinaria", si legge in una ...

Ilva - Di Maio minaccia Arcelor : "Non la cederemo a chiunque" : 'Io non mollo l'Ilva a chiunque'. Il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio resta fermo sulle proprie posizioni all'indomani dell'ennesimo incontro, senza esito, per la cessione ...

ancora stallo sull'Ilva. Interlocutorio l'incontro tra governo e Arcelor Mittal. Di Maio : 'La gara a rischio annullamento' : La multinazionale non ha modificato l'offerta e per Di Maio la gara è a rischio annullamento. Entro oggi la richiesta di un parere all'avvocatura di stato sulla validità effettiva del bando di gara -

Di Maio : “Contro il caporalato concorso straordinario per ispettori del lavoro. Ilva? Non la mollo a chiunque” : Un concorso straordinario per ispettori del lavoro per contrastare, tra il resto, il fenomeno del caporalato. Il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio, parlando ai microfoni di Radio24, ha spiegato che sta pensando a un provvedimento urgente dopo la nuova strage di braccianti agricoli immigrati avvenuta ieri a Foggia. “Non dobbiamo fare nuove leggi”, ha sottolineato. “Ci sono già, ma lo Stato non è ancora attrezzato ...

Di Maio alza la posta sull'Ilva : 'Pronti ad annullare la gara' : Nessun passo avanti sull'Ilva. ArcelorMittal non ha rimescolato nemmeno una delle carte sul piano occupazionale nel corso dell'incontro di ieri al Mise con Luigi Di Maio e i sindacati. A quanto pare ...

