Il volto più nero dello stato

Sfida a spruzzi d'acqua - all'Aquafan di Riccione il primo watergame che ha coinvolto più di mille persone : Ha preso vita sabato 21 luglio nel tempio del divertimento italiano la più grande Sfida di spruzzi d'acqua dell'estate a ritmo di musica per rivendicare l'importanza di non smettere mai di divertirsi ...

Credevo di essere posseduto dal demonio. La verità ha stravolto le mie convinzioni più radicate : Questo post è stato pubblicato su HuffPostUsa ed è stato tradotto da Milena SanfilippoNel 1975, mentre frequentavo la quinta alla St. William Elementary (una scuola cattolica di Cincinnati, Ohio) il diavolo iniziò a farmi visita – o almeno così Credevo.Durante quegli episodi, sentivo come il cervello vibrare e poi trasformarsi in cemento dall'interno. Non perdevo conoscenza, ma ero altrove, incapace di parlare. ...

Raul Gardini. Era un raider - fu travolto da poteri più forti di lui. Ravenna vada oltre il rimpianto : Ma la politica nel 1991 e 1992 è una politica ormai debole, che non può proteggerlo come avrebbe potuto fare in un altro momento, o non può piegare le regole economiche come aveva fatto per altri ...

Yuri Cortez - il fotografo più (s)fortunato del mondo. Prima travolto - poi baciato dai finalisti dei mondiali : Una gioia incontenibile, che travolge anche i fotografi. È il minuto 108 della semifinale dei mondiali Inghilterra-Croazia quando l'attaccante Mario Mandzukic sigla la rete del sorpasso. L'esultanza è troppo veemente e i giocatori del ct Dalic nei festeggiamenti travolgono il fotografo di AFP Yuri Cortez, che nonostante venga 'abbattuto', continua a svolgere il suo lavoro. Al termine dell'esultanza, Mandzukic e compagni hanno ...

La Boschi sceglie il resort di Berlusconi. Il vero volto di una Sinistra che non c’è più : Forse a qualcuno sarà sfuggita la notizia che Maria Elena Boschi, leader del Partito democratico, ha deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza nel prestigioso Hotel Palace di Merano, 270 euro a notte per la singola più economica. Nulla di male. La giovane onorevole ha pur diritto a riposarsi tra massaggi rilassanti, passeggiate nella “lussureggiante cornice del giardino botanico” e diete con “menù che privilegiano alimenti antiossidanti e ...

Piera Aiello mostra il suo volto. La collaboratrice di giustizia - oggi deputata - non ha più paura : Per ventisette anni ha vissuto lontano dalla sua terra, la Sicilia. oggi, 13 giugno, Piera Aiello scopre il suo volto, e con esso la sua grinta, la sua sete di verità e giustizia. Per lei oggi è una nuova vita. Nata a Partanna (Trapani) il 2 luglio 1967; la sua storia inizia quando all’età di 14 anni conosce Nicolò Atria. Piera e Nicolò provenivano da culture diverse e questo provocava, nonostante l’affetto che li univa, forti ...