Il tuo ex non muore mai | l’action comedy che tratta gli uomini come oggetti

Pd - Zingaretti : “Presuntuoso ironizzare su piattaforma Rousseau - quando noi non abbiamo potenza nella rete” : “Pd? Ci sono alcune cose che palesemente dobbiamo cambiare. E la prima cosa da fare è utilizzare in modo intelligente la rete, anche chiedendo a tutti i nostri elettori per iscritto, 20 righe, o con un video di un minuto, quale è l’Italia nuova che si vuole costruire”. Sono le parole del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in occasione della festa del Pd di Villalunga di Casalgrande. Diverse le staffilate rifilate dal ...

Mercato NBA – Luol Deng tuona : “voglio giocare! Lakers? Se non mi rispettano vado via” : Luol Deng alza la voce e lancia un ultimatum ai Los Angeles Lakers: l’ala piccola ha voglia di giocare ed è pronto ad andar via da L.A. se non sarà trattato con rispetto Il contratto da 72 milioni di dollari che Luol Deng ha firmato nel 2016 con i Lakers è stato a dir poco sanguinoso. Il giocatore è finito ai margini della squadra dopo poco più di una stagione, rappresentando un peso enorme per il salary cap dei losangelini. Eppure, ...

Osama Bin Laden - la mamma : "Era un bravo ragazzo"/ Appello al nipote Hamza : "Non seguire le orme di tuo padre" : Per la prima volta parla la madre di Osama bin Laden: "era un bravo ragazzo ma le amicizie in università lo hanno rovinato". Non è d'accordo un altro dei figli(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 19:44:00 GMT)

DiLei ti porta al cinema a vedere “Il tuo ex non muore mai” : Due donne e un film di spionaggio e ricco d’azione: arriva nei cinema Il tuo ex non muore mai pellicola diretta da Susanna Fogel. Protagoniste Mila Kunis e Kate Mckinnon, rispettivamente Audrey e Morgan. Sono due amiche trentenni che vivono a Los Angeles e che improvvisamente si trovano al centro di una cospirazione internazionale. La causa di tutto è l’ex di Audrey, interpretato da Justin Theroux, che si presenta nel loro appartamento per ...

Quando la retromarcia non è proprio il tuo forte…La manovra è semplice ma il risultato è catastrofico : In un parcheggio in Russia un automobilista maldestro sta cercando di uscire in retromarcia. La manovra apparentemente banale, si rivela un vero incubo per via dello spazio ristretto. A farne le spese saranno ben tre auto vicine travolte dal conducente che, dopo essersi creato involontariamente un bel po’ di spazio, si allontana indisturbato L'articolo Quando la retromarcia non è proprio il tuo forte…La manovra è semplice ma il ...

Stop Tav - Conte : "Dossier non sul tavolo"/ Ultime notizie - De Luca tuona : "Dall'estero sembriamo squinternati" : La Tav non si farà? Conte segue M5s per far digerire il Sì alla Tap: Ultime notizie e caos Governo Lega-M5s. Salvini contrario allo Stop, "costa di più interrompere i lavori"(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 18:16:00 GMT)

Terremoto Centro Italia - nonna Peppina in ospedale : la figlia - “abbiamo ancora bisogno del tuo coraggio” : “Forza mamma. Abbiamo ancora bisogno del tuo coraggio. L’affetto per te che in tanti mi stanno testimoniando invitandomi ad abbracciarti forte è molto più grande dello squallore di chi ha creduto che un’esile donna di novantasei anni fosse terreno agevole per esercizi di prepotenza. Torneremo a San Martino. Te lo prometto“: questo il post pubblicato su Facebook da Agata Turchetti, una delle figlie di Giuseppa Fattori, ...

Questa donna non vuole che il tuo voto valga quanto quello di un «ignorante» : E se il voto di chi si interessa di politica, si informa, segue il dibattito valesse di più di quello di chi, dichiaratamente, non segue la cosa pubblica? E se Questa invece che una provocazione dal sapore vagamente snob fosse un progetto serio per rendere il voto più diffuso, efficace e informato e dunque le nostre democrazie più vitali e robuste? L’idea ha un nome, si chiama «voto Ponderato», e un’autrice: Dambisa Moyo, economista di fama ...

Se tuo padre non è tuo padre - chi ha paura del test del Dna? : «We’re not a dirty little secret». «Non siamo un piccolo sporco segreto». È il mantra di chi entra in un gruppo Facebook che si chiara DNA – NPE. Se Dna è sigla nota ai più, Npe va spiegata. È un termine tecnico della genetica che significa Non Paternity Event, mancata paternità, ma che nella sigla del gruppo Facebook è stata tradotta con Not Parent Expected, genitore inaspettato. Un genitore inaspettato è quello che si sono trovate davanti ...

"Se mio figlio fosse malato come il tuo - non ce la farei". La risposta di Elena Santarelli è da vera mamma-coraggio : Il commovente messaggio di una fan su Instagram: "Giacomo ha la stessa età di mio figlio, se dovesse ammalarsi come lui non credo che potrei farcela". E la risposta di Elena Santarelli su Instagram è degna di una vera mamma coraggio: "Non si può saperlo, per i figli si fa qualsiasi cosa".La showgirl prosegue la sua battaglia accanto al figlio di 9 anni, affetto da tumore al cervello. Una lotta che viene raccontata attraverso ...

Il tuo ex non Muore Mai - 2018 - : Dovranno fare i conti con i killer e con un agente segreto britannico, misterioso e affascinante, mentre cercano di salvare il mondo... e la loro pelle.

Gaza - 90 razzi contro Israele/ Ultime notizie : Netanyahu tuona - "se Hamas non ha compreso oggi lo farà domani" : Gaza, jet esercito israeliano: 90 razzi lanciati. Ultime notizie: 40 obiettivi di Hamas colpiti, 2 morti. Prosegue la battaglia sulla Striscia, la peggior offensiva dal 2014 ad oggi(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 21:52:00 GMT)