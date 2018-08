Il retroscena sul lancio del missile nei cieli dell' Estonia

Suso e il retroscena sull’addio di Bonucci al Milan : “ha capito di aver fatto un grave errore - ecco la verità” : Suso ha svelato il suo pensiero sull’addio di Bonucci al Milan: secondo lo spagnolo, il ritorno del difensore alla Juventus è frutto della consapevolezza di aver fatto un passo indietro firmando con i rossoneri L’addio di Bonucci al Milan è stato frutto di una trattativa sorprendente. In pochi avrebbero pensato ad un dietrofront così clamoroso, ad un solo anno dal suo arrivo, specialemente dopo i problemi con Allegri che ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 agosto : L’aereo più pazzo del mondo - i retroscena. Air Force - ora paga Alitalia : Grandi affari Trenta straccia il contratto dell’Airbus: paga Alitalia Air Force Renzi – Stop della Difesa. Etihad dovrà rifarsi sul vettore italiano, che però è insolvente. Via il segreto sugli interni vip voluti dall’ex premier di Luigi Franco e Thomas Mackinson Pd&Salvini Production di Marco Travaglio Com’era chiaro fin dal primo giorno – dalla dinamica dei fatti, dal racconto onesto e sobrio della stessa vittima, ...

Salvini osa : “mi prendo Forza Italia”/ retroscena sul Centrodestra : “partito centrista per battere Berlusconi” : Salvini accusa Berlusconi, "pronto a prendermi Forza Italia": ministro contro Cav, "ha scelto il Partito Democratico, così il Centrodestra finisce", ultime notizie(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 20:25:00 GMT)

MODRIC ALL'INTER/ Ultime notizie - entourage a Milano : spunta un retroscena sulla moglie Vanja Bosnic : MODRIC ALL'INTER? Ultime notizie: la suggestione c'è, ma a costi proibitivi. La colonia della Croazia in nerazzurro fa sperare, ma servono tantissimi milioni(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 14:29:00 GMT)

Serena Williams - retroscena shock sulla maternità : “ho rischiato che mia figlia non nascesse sana” : retroscena shock svelato da Serena Williams in merito alla nascita della figlia Alexis Olympia: la piccola ha rischiato di non nascere sana Serena Williams è finalmente tornata in campo, da neo mamma, ottenendo anche degli ottimi risultati (finale Wimbledon, ndr). Eppure la gioia della maternità avrebbe potuto costare davvero cara alla tennista americana. Sono stati tanti i problemi durante il parto, compresa la necessità del cesareo della ...

Calciomercato Juventus - c’è il via libera di Allegri per Bonucci : svelato il retroscena sulla pace tra Leo e l’allenatore : Non ci sono ostacoli di natura comportamentale per l’arrivo di Bonucci alla Juventus, svelato il retroscena della pace tra il difensore e Allegri Non ci sono più ostacoli per l’arrivo di Bonucci alla Juventus, esclusi quelli relativi alla quadra economica che i bianconeri stanno cercando ormai da qualche giorno con il Milan. LaPresse/AFP Sono caduti infatti gli ultimi dubbi sul rapporto tra il capitano rossonero e Allegri, ...

Andrea Damante - Giorgia Lucini svela un retroscena sull’ex : "E' stata una grande delusione" : A distanza di anni dalla loro relazione, l'ex di Manfredi Ferlicchia fa una confessione importante riguardo ad Andrea...

Demi Lovato : emerge un retroscena sulla sospetta overdose da eroina (RUMORS) : A spopolare online, questa settimana, è la notizia che vede una delle cantanti più seguite dai teenager nel mondo, Demi Lovato, essere al centro dell'attenzione mediatica, a seguito di una sospetta overdose da eroina, a causa della quale la cantante di 'Cool for the summer' sarebbe stata ritrovata priva di sensi, lo scorso martedì. Il rumoreggiato retroscena legato alla sospetta overdose della cantante Stando a quanto è trapelato online nel ...

Juve - ecco un retroscena sul blitz del Chelsea a Milano : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport nella giornata di mercoledì sera si è tenuto a Milano il blitz di Marina Granovskaia con il ds della Juventus, Fabio Paratici. La donna di punta del Chelsea sta trattando Rugani e Higuian con i ...

Mercato NBA – Durant e il retroscena sulla firma di Cousins : “noi Warriors molto sorpresi. Critiche? Vi dico tutto” : Kevin Durant ha svelato un particolare retroscena sulla firma di DeMarcus Cousins: anche gli stessi Warriors sono rimasti sorpresi, ma erano già pronti alle critiche che sarebbero arrivate Una delle firme più critiche dell’estate, quella di DeMarcus Cousins ai Golden State Warriors, si arricchisce di un nuovo retroscena. L’arrivo di ‘Boogie’ nella Baia ha sorpreso anche gli stessi Warriors, contenti ma increduli dell’opportunità di ...

Morte di Sergio Marchionne - il retroscena sulla malattia : “sapeva di avere un sarcoma e di essere senza speranze” : Se n’è andato. L’ex a.d. di Fiat Chrysler Automobiles Sergio Marchionne, grande leader e indiscusso visionario, è deceduto oggi, all’età di 66 anni. Dopo aver risollevato le sorti della Fiat, è morto in un Ospedale a Zurigo, dove era ricoverato per un intervento alla spalla destra. Dubbi sulle reali cause della sua Morte. Tra le ipotesi più probabili quella di un sarcoma alla spalla di tipo invasivo, che lo aveva costretto a un ...

“Fabrizio Frizzi? Io so la verità”. Da Massimo Giletti il pesante retroscena sull’amato conduttore : “La sua immagine televisiva era rispondente al suo modo di essere. Non l’ho mai visto nervoso o con atteggiamento sgarbato. Era sempre sereno, tranquillo, aveva una parola buona per tutti. Era un artigiano della tv. Mi ricordava Mike Bongiorno, non lasciava nulla al caso”. Così Massimo Giletti, intervenuto a Non Stop News’, il programma di informazione condotto da Fulvio Giuliani, Pierluigi Diaco e Giusy Legrenzi e in ...

Ilaria D’Amico ed i retroscena sulla scelta di Buffon : “ha detto subito sì” : Ilaria D’Amico e Gigi Buffon sono felici assieme da diversi anni, adesso affronteranno la distanza tra Parigi e Milano, dove la giornalista lavora Ilaria D’Amico fa ormai coppia fissa con Gigi Buffon. La bella giornalista, ha parlato al Corriere dello Sport della decisione del portiere di sposare il progetto Psg, lasciando dunque l’Italia dopo anni di successi: “Voleva rimanere a grandi livelli ma non poteva farlo ...