Il Q2 2018 è stato il periodo di gloria per i Trojan bancari secondo Kaspersky Lab

Un Posto al Sole Anticipazioni mercoledì 8 agosto 2018 : Luca Grimaldi viene arrestato : La fuga di Luca e Anita è terminata e l'ex poliziotto viene portato in carcere. Anita si trova così a dover riorganizzare tutta la sua vita mentre Giulia dice addio a Denis.

Andrew - sta insieme a Martina?/ Andrea Dal Corso : "A Temptation Island 2018 sono sempre stato me stesso" : Andrew, Andrea Dal Corso, è l'imprenditore che ha conquistato Martina Sebastiani. Si definisce un amante della psiche umana e ha partecipato a Temptation Island 2018 per...(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 08:30:00 GMT)

Riforma pensioni 2018/ M5s esulta per il parere del Consiglio di Stato (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. M5s esulta per il parere del Consiglio di Stato. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 4 agosto(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 13:32:00 GMT)

Anticipazioni Un Posto Al Sole - trame puntate dal 06 al 10 agosto 2018 : Luca Grimaldi arrestato! : Anticipazioni Un Posto Al Sole trama puntate da lunedì 6 agosto a venerdì 10 agosto 2018: Anita e Luca sono latitanti in Spagna. Vittorio cerca di far credere agli altri di aver completamente dimenticato la Falco. Luca Grimaldi finirà arrestato… Anticipazioni Un Posto Al Sole, prossimi giorni: riflettori puntati su Cerruti! Anita Falco e Luca Grimaldi saranno dei latitanti! Lui però verrà arrestato! I telespettatori che seguono ...

ULTIMO / "Con il mio nome voglio dare importanza a chi è stato lasciato ai margini" (Battiti Live 2018) : ULTIMO, vincitore dell'ULTIMO Festival di Sanremo nella categoria giovani, sarà tra i protagonisti della prima puntata del Battiti Live 2018 a Ostuni.(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 22:20:00 GMT)

Death Stranding : il fucile di Sam visto nel trailer E3 2018 è stato ricreato da una cosplayer : Death Stranding di Hideo Kojima rappresenta, senza alcun dubbio, un'altra delle esclusive di peso in programma per PS4. Tuttavia, nonostante il gioco sia stato protagonista allo scorso E3 2018, non sono emerse moltissime informazioni.Anche se non abbiamo ricevuto molti dettagli sull'ambizioso titolo, a Los Angeles è stato mostrato del gameplay in un trailer e, prendendo ispirazione da quel video, una cosplayer ha realizzato una replica del ...

FILIPPO BISCIGLIA / La malattia : "Sono stato il primo bambino a non rimanere zoppo" (Temptation Island 2018) : FILIPPO BISCIGLIA si racconta, ripercorrendo la sua infanzia, la sua storia d'amore con Pamela Camassa e quella malattia degenerativa che per poco non lo ha reso zoppo.(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 10:31:00 GMT)

Carolina Schiavi/ Temptation Island 2018 - la sosia di Katie Holmes ha conquistato Gianpaolo? : Siamo sicuri che Gianapolo non le ha rubato il cuore ma non si pu dire lo stesso di lei con i fan di Temptation Island 2018, chi è riuscito a resistere alla sosia di Katie Holmes?(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 08:45:00 GMT)

Camera : nel 2018 spesa di 969 mln - 85 restituiti allo Stato : Roma, 27 lug. (AdnKronos) – Nel 2018 la Camera spenderà 969 milioni 294 mila 571 euro e restituirà allo Stato 85 milioni, 43,3 risparmiati nel 2017, 41,7 negli anni precedenti, la più alta restituzione a partire dal 2013, a conferma di un trend iniziato con la legislatura passata che finora ha portato a 285 milioni complessivi ritornati allo Stato. E’ quanto prevede il bilancio preventivo approvato dall’Ufficio di presidenza, ...

Camera : nel 2018 spesa di 969 mln - 85 restituiti allo Stato (2) : (AdnKronos) – Entrando nello specifico delle singole voci, 130 milioni 365 mila euro è il costo per i deputati; 4 milioni 133 mila per Giunte e commissioni; 31 milioni 135 mila per i Gruppi parlamentari; 136 milioni e 100 mila per gli ex deputati. In questo caso ci sarà un aumento del 2,1 per cento rispetto ai 133 milioni 300 mila spesi nel 2017, proprio per le pensioni maturate e dovute ai deputati non rieletti.La spesa per il personale ...

Camera : nel 2018 spesa di 969 mln - 85 restituiti allo Stato (3) : (AdnKronos) – Tornando alle singole voci, nella categoria altro personale si registrano spese per 34 milioni 710 mila euro, per i dipendenti in quiescenza 274 milioni 720 euro; per le locazioni e i servizi accessori, uno dei tagli più rilevanti degli ultimi anni, 2 milioni e 410 mila euro; per la manutenzione ordinaria e straordinaria 24 milioni 980 mila; per le pulizie 6 milioni 405 mila; per le utenze 6 milioni 515 mila; per beni di ...

Tour de France 2018 - Chris Froome : “Sono stato battuto - Thomas se lo merita : spero arrivi in giallo a Parigi” : Chris Froome è andato in crisi nel finale del Col du Portet, ultima salita della 17^ tappa del Tour de France 2018. Il keniano bianco ha faticato sulle asperità di questa durissima ascesa e si è così dovuto staccare da Tom Dumoulin, Primoz Roglic e soprattutto Geraint Thomas. Il suo compagno di squadra è sempre più maglia gialla (ora ha 1’59” sull’olandese e 2’31” proprio sul vincitore dell’ultimo Giro ...

F1 - GP Germania 2018 : perché Lewis Hamilton non è stato penalizzato? La spiegazione della FIA sull’ingresso ai box : Lewis Hamilton ieri ha vinto il GP di Germania 2018 grazie a una fantastica rimonta dalla quattordicesima posizione in griglia di partenza, sfruttando al meglio anche le condizioni meteo e l’incidente di Sebastian Vettel. Il Campione del Mondo aveva già festeggiato sul podio ma poi ha dovuto attendere la decisione della FIA che si è riunita dopo 90 minuti per esaminare un taglio all’ingresso della corsia box nel corso del 52esimo ...

Gli ospiti de Il tempo delle donne 2018 da Lo Stato Sociale a De Gregori e Gabbani : Torna a Milano Il tempo delle donne. La nuova edizione è in programma per tre giorni a settembre, 7, 8, 9 settembre 2018. Il tema di questa edizione sarà La felicità adesso e, come ogni anno, tantissimi sono gli ospiti attesi agli eventi, più di 100, alcuni appartenenti al mondo della musica. Tra questi, segnaliamo la presenza di Dolcenera, Francesco De Gregori, Francesco Gabbani, Lo Stato Sociale e Motta, attesi nei tre giorni di Festival a ...