Il pasticcio del governo sulle periferie E i sindaci protestano

Trapani - il 'giallo' della mancata cessione societaria ricorda il 'pasticcio Samb' : Corsi e ricorsi storici nel 'caso Trapani'. La trattativa che doveva portare la societa' nelle mani dell'imprenditore Francesco Agnello sarebbe saltata, stando a quanto affermano le fonti interne al club, nello specifico la dottoressa Paola Iracani che svolge il ruolo di amministratore delegato dalla famiglia Morace. Ma come riporta l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, Agnello afferma ben altro, sostenendo di essere diventato titolare ...

Bruciano rifiuti a Pascarola - è scontro sui veleni : il pasticcio dell'Arpac : «Bisogna fare presto». Come nei giorni del terremoto in Irpinia, il ministro Sergio Costa chiede misure straordinarie e urgenti, il governo è mobilitato, profondamente colpito...

Vivendi delusa da Tim : "Il cda è un pasticcio" : "Cinquecentomila clienti per Kena e nessuna paura della concorrenza di Iliad". Lo spiega l'ad di Tim Amos Genish ieri in conference call con gli analisti dopo i conti semestrali presentati martedì. Il risultati del semestre non sono certo clamorosi ma il titolo ieri è salito dell'1,45%. I conti hanno mostrato le criticità del business, con margini in calo per oneri non ricorrenti tra cui l'accordo sulla solidarietà rinnovato solo a fine giugno, ...

Secondo di Maio la cessione dell'Ilva è stata un pasticcio : La procedura di gara per la cessione di Ilva 'è stata un pasticcio, le regole del gioco sono state cambiate in corsa' ed è 'stato leso il principio di concorrenza e anche la qualità delle offerte ...

L'ultimo pasticcio del Decreto Dignità : era "necessario e urgente" ma ora la stretta sui contratti precari viene rinviata a ottobre : Il pacchetto emendamenti presentato da Movimento 5 Stelle e Lega fotografa l'ennesimo passo falso nell'accidentato iter del Decreto Dignità. Lasciati alle spalle i ritardi nella presentazione del provvedimento in Cdm e gli imbarazzi per i fantomatici 8mila posti di lavoro in meno all'anno inseriti nella relazione tecnica, le modifiche che la maggioranza intende apportare nella legge di conversione del Dl 87/2018 sono un boomerang per chi, ...

ILVA - DI MAIO VS CALENDA : “LA GARA È UN pasticcio”/ Ultime notizie - dai dubbi di Anac alla replica del Pd : ILVA, Di MAIO contro il Miser dopo la relazione Anac: "pasticcio GARA di cessione, lesa concorrenza". Caos nel Governo sulla acciaieria di Taranto: CALENDA, "dici cose false e gravi"(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 13:40:00 GMT)

Ilva - Di Maio : “Anac ci dà ragione. Per colpa dello Stato la gara è stata un pasticcio - lesa la concorrenza” : “lesa la concorrenza, la gara è stata un pasticcio, per colpa dello Stato“. Ad attaccare il precedente esecutivo sul dossier Ilva, è Stato il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio, nel corso della risposta all’interpellanza urgente sul caso dell’acciaieria, dopo le criticità fatte emergere dall’Anticorruzione. Forte del parere dell’Anac, Di Maio ha così rivendicato i problemi emersi in ...

Ilva - Di Maio : “Anac ci dà ragione. La gara è stata un pasticcio - colpa dello Stato. L’offerta di Acciaitalia era migliore” : Un “pasticcio”, commesso per “colpa dello Stato”. Perché l’offerta di Acciaitalia “era migliore” ma “nel bando metà del punteggio era dato al prezzo” e non al piano ambientale e alla salute. Luigi Di Maio parla alla Camera e attacca il precedente governato sull’assegnazione dell’Ilva al gruppo guidato da ArcelorMittal, forte del parere dell’Anac che ha stroncato il bando con ...

Tour de France - il Team Bahrain-Merida dalla Giuria dopo il pasticcio della Gendarmerie : “devono restituirci questi secondi - come Froome nel 2016” : Tour de France, il Team Bahrain-Merida è dalla Giuria per ottenere almeno i secondi persi da Nibali sul traguardo Buttato a terra da una moto della Gendarmerie mentre inseguiva Froome nell’attacco decisivo, Nibali dopo l’arrivo ha reagito da gran signore: “sono cose che possono accadere perché c’è tanta gente e tanto pubblico” ma ha anche aggiunto di essere molto amareggiato perchè “sentivo di stare ...

Musicoterapia e il pasticcio del diploma : Chi di noi non ha mai chiuso gli occhi per rilassarsi mentre ascoltava una musica soave e piacevole? Probabilmente è uno dei pochi casi in cui avremmo un plebiscito di sì e infatti nel 2005, L'Aquila e Verona sono le prime città ad attivare il "diploma Accademico di Specializzazione in Musicoterapia". Un percorso di studi che dura due anni e ha un costo di diverse migliaia di euro.Fin qui, una storia di ordinaria ...