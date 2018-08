Il Ministero della Salute avvia uno studio sullo stato sanitario dei lupi

Allerta caldo - l’avviso del Ministero della Salute : mercoledì e giovedì 11 città da bollino rosso [ELENCO] : Continua il caldo in gran parte dell’Italia. Se si esclude il Nord – Ovest, per il quale la Protezione Civile ha emanato un bollettino di Allerta meteo, il resto del Bel Paese sarà riscaldato da un sole cocente sia domani che giovedì 10 agosto. Ecco i dettagli con il bollettino del Ministero della Salute città per città. Legenda: Livello 0 – Livello 1 – Livello 2 – Livello ...

Zanzare - i repellenti dovranno avere autorizzazione del Ministero della Salute : Estate, caldo, Zanzare. Per chi produce repellenti contro le punture d'insetto, questo periodo dell'anno è come Natale, perchè la gente si fionda in farmacie e supermercati a comprare tutto quel che trova a portata di mano. Ma da ora, i prodotti contro le punture dovranno avere la registrazione e l'

Concorsi EASO - Ministero della Giustizia - CRI : scadenze ad agosto-settembre : In questa seconda parte dell'estate non mancano occasioni di lavoro con enti pubblici o associazioni. In particolare l'EASO, il Ministero della Giustizia e la Croce Rossa Italiana hanno proclamato diversi bandi di concorso, per l'assunzione di personale specializzato [VIDEO]da assegnare presso varie localita' italiane. Bandi di Concorso agosto-settembre 2018 Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale rende noto che ...

L’attore Steven Seagal ha ricevuto un incarico di rappresentanza dal Ministero degli Esteri della Russia : L’attore di film d’azione Steven Seagal ha ricevuto dal ministero degli Esteri russo l’incarico di rappresentante speciale per i rapporti con gli Stati Uniti. Seagal è americano ma da anni è in stretti rapporti con il presidente russo Vladimir Putin The post L’attore Steven Seagal ha ricevuto un incarico di rappresentanza dal ministero degli Esteri della Russia appeared first on Il Post.

Il Ministero della Famiglia non può che essere plurale : Le profonde trasformazioni sociali hanno modificato la fisionomia familiare. Oggi esistono tante famiglie diverse che sono costantemente aumentate negli ultimi 30 anni. Ci sono genitori separati, alcuni "a distanza", altri acquisiti in successive unioni, genitori adottivi, single, affidatari, immigrati, coppie miste. Nel nostro linguaggio abbiamo infatti eliminato i termini "patrigno" o "matrigna, "fratellastri" o "sorellastre" che ci rimandano ...

Zanzare - repellenti dovranno essere autorizzati dal Ministero della salute/ Prodotti fatti in casa : Zanzare, repellenti dovranno essere autorizzati da ministero salute: questo quanto si legge su una nota del dicastero, per "garantire sicurezza del prodotto"(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 14:15:00 GMT)

Dal Ministero della Giustizia il via libera all'OCC della Camera di Commercio di Catanzaro : Con provvedimento del Direttore Generale datato 30 luglio 2018, il Ministero della Giustizia ha iscritto l'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento , in breve anche OCC, della ...

Allerta caldo del Ministero della salute : da domani ondata di calore - attivo il numero verde : Condizioni di rischio per la salute nella maggior parte delle città del Nord e del Centro con temperature in ulteriore aumento per domani e dopodomani: lo rileva il sistema di previsione e allarme delle ondate di calore (HHWWS) coordinato dal Ministero della salute. “Si rilevano livelli 2-3 nella maggior parte delle città italiane“, rileva il Ministero in una nota, e le temperature elevate “si prolungheranno per tutta la ...

Ondata di caldo da bollino rosso<br>Allarme del Ministero della Salute : bollino rosso, ossia allerta a "livello 3" in otto città italiane da qui a mercoledì prossimo, 1° agosto. È quanto emerge da un bollettino pubblicato oggi dal Ministero della Salute che spiega che è in corso un'Ondata di calore e ci sono "condizioni a elevato rischio che persistono per tre o più giorni consecutivi".Il livello 3 di allerta caldo oggi interessa Bologna, Bolzano e Perugia, domani ancora queste tre città più Genova e Pescara, ...

Allerta Caldo - Ministero della Salute : “bollino rosso” in varie città [ELENCO] : In arrivo giornate di Caldo torrido: numerose città italiane sono state contrassegnate dal “bollino rosso” nel consueto bollettino pubblicato sul sito del Ministero della Salute. Da oggi al 1° agosto, le località “a rischio” aumenteranno e mercoledì prossimo saranno 8 in totale. Oggi saranno al livello 3 Bologna, Bolzano e Perugia; il 31 luglio Bologna, Bolzano, Genova, Perugia e Pescara; il 1° agosto Bologna, Bolzano, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 luglio : Il primo cittadino di Taranto e gli amministratori locali della zona non parteciperanno all’incontro di oggi al Ministero dello Sviluppo con AcelorMittal : “Troppi i 62 invitati - rischio passerella” : Contraddizioni Ecco la Nuova Turchia tra regime e modernità Viaggio nella grande città al confine tra autoritarismo e progresso. Qui c’è il 63% dei rifugiati siriani: più di quanti ce ne sono nell’intero territorio Ue di Francesca Borri Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Accanimento. “Berlusconi vara l’Altra Italia” (il Giornale, 27.7). Questa l’ha già distrutta. L’allievo di Riotta. “Un pensiero per Indro ...

Istat - Ministero della P.A. apre a candidature per la presidenza - : Palazzo Vidoni ha pubblicato l'avviso per la "presentazione delle manifestazioni di interesse per la designazione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica". Bisogna compilare il modulo ...