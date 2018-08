Il Milleproroghe è la rinuncia ad un futuro migliore nelle periferie

huffingtonpost

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Ildel governo gialloverde si è trasformato una specie di provvedimento da Robin Hood al contrario: toglie ai poveri per dare ai ricchi. Lo sblocco degli avanzi di amministrazione dei comuni virtuosi è una misura positiva, che Forza Italia e il centrodestra hanno sempre sostenuto, ma è paradossale che venga realizzata bloccando il pianoda 2,1 miliardi, che viene congelato per almeno due anni. Nella sola Scampia si rischia il blocco dei 26,9 milioni di investimenti destinati all'abbattimento di tre Vele e alla riqualificazione di una quarta, ma problemi simili si avrebbero a Corviale (Roma), nella periferia di Torino, nell'hinterland milanese, a Messina, Salerno, Cosenza e decine di altreitaliane.Anche la retorica che il governo sta provando a usare per giustificare il provvedimento - una fantomatica "meritocrazia" che premia i ...