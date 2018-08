Il marchio dell' olio di palma sostenibile è in situazione precaria?

Accoglienza - marchiori al vetriolo : «Macerata modello da non seguire» : ... Accoglienza fuori controllo: fissato il Consiglio comunale aperto «Macerata è un città distrutta» Macerata, Accoglienza fuori controllo: gli errori della politica, le ombre sulle ong Battaglia sugli ...

marchionne - un ultimo splendido regalo prima di morire : Amatrice ringrazia l'ex presidente della Ferrari : Prendo a prestito proprio una frase di Marchionne che oggi più che mai deve servire da stimolo: 'Esiste un mondo in cui le persone non lasciano che le cose accadano. Le fanno accadere ''.

marchionne - un ultimo splendido regalo prima di morire : Amatrice ringrazia l’ex presidente della Ferrari : L’ex sindaco di Amatrice ha ringraziato anche il compianto Marchionne per la costruzione della scuola ad Amatrice Un ringraziamento sentito e… commosso, ricordando anche la figura di Sergio Marchionne, impegnatosi molto nella costruzione della scuola ‘Romolo Capranica’ di Amatrice. LaPresse/Alfredo Falcone L’ex sindaco Pirozzi ci ha tenuto non poco a ricordare l’ex presidente Ferrari che, insieme a Vasco ...

Trimestrale Ferrari - Camilleri : "Sarò il guardiano dell'esclusività del marchio" : "Arrivo in circostanze difficili: stiamo ancora piangendo la morte di Sergio Marchionne. Era una persona che aveva un'intelligenza tagliente e un incomparabile livello di energia. Posso dire umilmente che avevamo rispetto reciproco e che proseguirò il suo operato al vertice di questa leggendaria azienda, con cui ho lavorato a stretto contatto per oltre vent'anni nelle posizioni che ho occupato in Philip Morris".Come ha fatto Mike ...

Guerra della mozzarella - per ora vince la Puglia : quella di Gioia del Colle ha ottenuto il marchio Dop : Nella Guerra della mozzarella tra Campania e Puglia, il Tar del Lazio sancisce un pareggio che suona, però, come una vittoria per i secondi. Così si chiude, almeno per il momento e se non saranno presentati altri ricorsi, la diatriba che ha animato l’estate 2017 tra le due regioni, dopo che gli agricoltori campani si erano ribellati contro il riconoscimento del marchio Dop, denominazione di origine protetta, anche alla mozzarella di Gioia del ...

Birra Sound accede al marchio AbilFesta per l'accessibilità delle persone con disabilità : ... poco considera le problematiche nelle quali si imbattono tutte quelle persone con disabilità che vorrebbero partecipare ad una manifestazione e vivere il mondo che le circonda in autonomia, come ...

Così è cambiata la filiera dell’auto made in Italy nell’era marchionne : Sono cambiati i volumi. E i legami industriali. È cambiata la filiera della componentistica, progressivamente più «indipendente» da Fiat Chrysler. È cambiata e sta cambiando la cifra produttiva del made in Italy in campo automobilistico. Più in generale la trasformazione dell’indotto è passata attraverso il crollo dei volumi e la crescente autonomia dal Lingotto. Oggi vale 40 miliardi ed esporta il 40% della produzione. Una ...

Sergio marchionne - il comunicato integrale dell'ospedale di Zurigo : toni durissimi - il devastante sospetto : Dopo appena 24 ore dalla morte di Sergio Marchionne , i toni con cui l'ospedale di Zurigo prova a difendersi dai sospetti di errori medici sulle cure del manager italo-canadese sono durissimi.

Dopo la morte di Sergio marchionne - il nuovo inizio di Fca : il futuro dell'auto tra alleanze e app : Per un'industria che produce 70 milioni di auto l'anno bisogna avere spalle grosse e capacità di investimento impressionanti: di qui la necessità di proseguire con l'operazione di consolidamento del ...

Sergio marchionne - il silenzio prima della morte. L'esperto : 'Perché può costare carissimo' : La morte di Sergio Marchionne e la mancata comunicazione delle sue condizioni di salute, sia ad Fca sia ai mercati, come è noto possono avere delle conseguenze. Anche molto serie, stando a quanto ...

Morte marchionne - interviene la Consob : indagini su FCA che non sapeva della sua malattia : La Consob, l'organo di controllo di Piazza Affari indaga sulla presunta inconsapevolezza di FCA circa le reali condizioni di salute di Sergio Marchionne: "Verifiche di routine". A confermare i fatti, sarebbe la compagna del manager, Manuela Battezzato: "Ho detto a Elkann che l'elettroencefalogramma era piatto e lui ha convocato il cda".Continua a leggere

Sergio marchionne - il mistero sulle tre visite in ospedale di Elkann : la frase straziante della compagna del manager : La scoperta sulle reali condizioni di salute di Sergio Marchionne , John Elkann l'ha fatta solo venerdì 20 luglio durante una drammatica visita in ospedale a Zurigo. Era la seconda volta che il ...

marchionne - faro Consob su Fca. Altavilla : non sapevo della malattia | Le ipotesi sul successore di Altavilla : Il manager italiano: «Se avessi saputo avrei informato la società». Nessun rilievo dagli esami di routine dell'autorità

Morte di marchionne : Fca non sapeva della malattia - è giallo : Anche se la vicenda potrebbe apparire di cattivo gusto, la persona di Sergio Marchionne continua a far parlare di sé [VIDEO] anche dopo la Morte, avvenuta appena due giorni fa, il 25 luglio, nell’ospedale universitario di Zurigo, in Svizzera, dove era ricoverato. A far esplodere nuovamente i retroscena è stato proprio un comunicato emanato ieri dai vertici della clinica zurighese in cui viene confermato che l’ex ad di FCA si stesse sottoponendo ...