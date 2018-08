Il Manchester United brinda con Chivas | partnership con il brand di scotch

Manchester United - ultime ore di fuoco : Mourinho spera - e trema - - Pogba alza la voce : Il portoghese vuole dei rinforzi ma deve anche guardarsi dalla voglia di cessione di Pogba e dalle offerte per Martial

Calciomercato Manchester United - arriva Jerome Boateng? Il merito è del rapper Jay-Z : Lui è Shawn Corey Carter, in arte Jay-Z, e da qualche anno con la sua Roc Nation , un tempo solo casa discografica, ha deciso di investire anche nel mondo dello sport. Tra i suoi assistiti varie ...

Il Manchester United piomba su Milinkovic-Savic : è lui l'erede di Pogba : I Red Devils vogliono il serbo in caso di addio del francese, corteggiato dal Barcellona. Ma è una corsa contro il tempo: in Inghilterra il mercato chiude giovedì

Manchester United - Mourinho stoppa Pogba : niente addio ai ‘red devils’ per il francese : L’allenatore portoghese ha posto il veto alla partenza di Pogba con destinazione Barcellona, essendo il francese una pedina cardine del suo progetto Il Manchester United pone il veto alla cessione di Paul Pogba. A scriverlo è il quotidiano catalano Sport, che esclude categoricamente l’ipotesi del possibile arrivo del centrocampista francese al Barcellona. A due giorni dalla chiusura del mercato in Inghilterra il club ...

Il Manchester United è la squadra più fortunata della Premier : LONDRA, INGHILTERRA, - Chissa' cosa ne pensera' Jose' Mourinho, ma il Manchester United e' risultata la squadra piu' fortunata della scorsa stagione tra le top 6 inglesi. A rivelarlo una ricerca ...

Pogba-Barcellona - il piano segreto di Mino Raiola : “voglio portare Paul via dal Manchester United” : Pogba via dal Manchester United, il desiderio di Mino Raiola potrebbe avverarsi con l’arrivo del centrocampista francese al Barcellona Paul Pogba sarebbe pronto al trasferimento lontano dall’Old Trafford. Il calciatore francese, laureatosi campione del mondo con la sua nazionale meno di un mese fa, vorrebbe dire addio al Manchester United, sua squadra da due anni dopo l’addio del centrocampista alla Juventus. I rapporti ...

Mourinho 'avverte' il Manchester United : 'Sarà una stagione difficile' : ROMA - Senza gli adeguati rinforzi la prossima sarà ' una stagione difficile '. E' l'ennesimo avvertimento - probabilmente anche l'ultimo, visto che il calciomercato inglese chiude giovedì - che Josè ...

Calciomercato Manchester United - Mourinho : 'Sarà una stagione difficile se non ci rinforziamo' : Si chiude con una sconfitta il pre-campionato del Manchester United , gli uomini di Mourinho infatti si arrendono al gol di Javier Martinez che fa felice il Bayern Monaco . Ennesimo ko per i 'red ...

Manchester United - Mourinho sbatte i pugni sul tavolo : “se non arrivano rinforzi - sarà un anno difficile” : L’allenatore del Manchester United ha parlato dopo la partita persa contro il Bayern Monaco, chiedendo rinforzi al CEO del club La sconfitta subita contro il Bayern Monaco nell’ultima amichevole prima dell’esordio in Premier League ha fatto scattare l’ennesimo campanello d’allarme in casa Manchester United, con José Mourinho preoccupato per il valore della rosa. Il manager portoghese ha chiesto ulteriori ...

Calciomercato Manchester United - Kovacic rifiuta il trasferimento : il suo problema è Mourinho : Kovacic vuole partire, Mourinho lo vuole comprare, il Real è disposto alla cessione ma l'affare con lo United non si farà. Il motivo? Sempre lui, José Mourinho, spesso incentivo nella volontà dei ...

Manchester United : mega offerta al Real per Kovacic : Il Manchester United ha bussato alla porta del Real Madrid per Mateo Kovacic: lo scrive oggi lo spagnolo Marca che parla di un’offerta di circa 60 milioni di euro. Sapendo che il calciatore croato vuole lasciare il club bianco perché poco utilizzato, Mourinho si è fatto sotto con un’offerta congrua per il club ma per il momento, riferisce il quotidiano sportivo iberico, non molto interessante per il giocatore secondo cui il ...

Manchester United - Zidane al posto di Mourinho? Lo “Special One” verso l’addio… : Zidane AL posto DI MOURINHO- Clamoroso colpo di scena dall’Inghilterra. Secondo quando riportato dai media britannici, Mourinho sarebbe pronto a dire addio al club inglese dopo le prime settimane di ritiro. Il tecnico portoghese non sarebbe stato ancora accontentato sul mercato, aspetto che starebbe spingendo l’ex Inter a prendere in seria considerazione l’idea di lasciare […] L'articolo Manchester United, Zidane al posto ...

ICC - debutto amaro per il Real Madrid : il Manchester United sorride con Sanchez ed Herrera : I blancos escono sconfitti dal match contro i red devils, non serve a nulla il gol di Benzema a fine primo tempo Il Manchester United ha battuto 2-1 il Real Madrid in un match dell’International Champions Cup disputato all’Hard Rock Stadium di Miami. Per i ‘red devils’ in rete Sanchez al 18′ e Herrera al 27′, di Benzema al 3′ minuto di recupero del primo tempo il gol della bandiera dei ...

Milan sconfitto dal Tottenham - il Manchester United batte il Real Madrid : Il Milan ha perso 0-1 contro il Tottenham, nella seconda sfida della International Champions cup, giocata nella notte a Minneapolis. È stato il centrocampista francese Georges-Kevin Nkoudou a segnare ...