‘Il Jobs Act ha sdoganato le nuove schiavitù’ | lo scrittore Tommaso

Blastingnews

(Di mercoledì 8 agosto 2018)Merlo è unopiemontese, classe 1973, autore, oltre che di numerosi libri, anche di alcuni editoriali al vetriolo pubblicati sul blog infosannio. Da sempre su posizioni di sinistra, vista la sua lunga esperienza come operatore umanitario con Ong e Agenzie Onu, Merlo non è mai stato tenero con gli esponenti politici di destra. Uno dei suoi ultimi bersagli era stato qualche tempo fa il leader della Lega, Matteo Salvini. Ma questa volta l’obiettivo delle sue invettive è stato proprio il Pd, la sua attuale classe dirigente: l’ex segretario, ma ancora molto influente, Matteo Renzi VIDEO. Tutti accusati di aver cancellato quello che restava dei diritti dei lavoratori, di aver distrutto il centrosinistra italiano e di essere scesi a patti con quelli che Merlo definisce i “nuovi schiavisti” come il padrone di Amazon, Jeff Bezos. Anzi, secondo la sua opinione, ...