optimaitalia

: Il finale di #MacGyver 2 spinge Angus a lasciare la Phoenix Foundation: anticipazioni 15 agosto… - OptiMagazine : Il finale di #MacGyver 2 spinge Angus a lasciare la Phoenix Foundation: anticipazioni 15 agosto… - zazoomblog : MacGyver 2 cavalca veloce verso il finale di stagione con un doppio appuntamento: anticipazioni 8 agosto -… - OptiMagazine : #MacGyver 2 cavalca veloce verso il finale di stagione con un doppio appuntamento: anticipazioni 8 agosto… -

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Anche questa corsa sta arrivando al capolinea e il 15 agosto, su Rai2, l'appuntamento sarà con ildi2. Ben tre episodi chiuderanno in bellezza questa seconda stagione della serie che farà da lancio alla terza già in produzione negli Usa e in onda dal prossimo settembre (almeno in Patria). Per vedere i nuovi episodi in Italia si dovrà attendere la prossima estate ma, sicuramente, il fedele pubblico di Rai2 avrà modo e tempo di riempire questo vuoto nei prossimi mesi.Prima di fasciarvi la testa e mettervi comodi per ildi2, l'appuntamento oggi è con altri due episodi di2, a partire dalle 21.50. Ancora una volta la messa in onda è stravolta peril posto ad un evento sportivo, oggi all'Atletica leggera.La serie televisiva con Lucas Till nei panni del "fantasioso", arriverà in prime time con un doppio episodio dal titolo ...