Il doppio turno al ristorante è un segno di inciviltà

Roland Garros 2018 : Daniele Bracciali e Andreas Seppi eliminati in doppio al terzo turno. Kontinen e Peers vincono in due set : È terminata al terzo turno la corsa di Daniele Bracciali e Andreas Seppi nel tabellone di doppio del Roland Garros. La coppia azzurra è stata battuta, ma con l’onore delle armi, dal finlandese Henri Kontinen e l’australiano John Peers, duo numero 20 del mondo ma soprattutto numero 3 del seeding. A dispetto della maggior caratura dei due avversari, però, i due italiani hanno lottato, hanno avuto le loro chance ma non sono stati in ...