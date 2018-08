Il comune di Gallipoli anulla i permessi al Samsara Chiude il lido-discoteca delle feste

huffingtonpost

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Ildiha annullato con un'ordinanza tutti ial. Entro 20 giorni il, simbolonel Salento, dovrà smontare tutta la struttura.Una batosta che arriva dopo la notizia del crollo del turismo a: -20% secondo i dati ufficiali di luglio, -60% stando a quanto raccontano gli albergatori. L'ordinanza delannulla il permesso a costruire, scia ediliza e tutti gli "atti connessi e consequenziali".Il tira e molla trae lo stabilimento era iniziato a novembre del 2017, quando gli uffici comunali avevano revocato alla concessione demaniale perché - nella sostanza - funzionava soprattutto comee non come stabilimento. Non si esclude l'intervento del Consiglio di Stato. La chiusura delsegue a quella di altri due noti locali, il Gondar e il Cave.