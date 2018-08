Il Chelsea paga la clausola di 80 milioni all' Athletic | Kepa diventa il portiere più

Un ‘GoalKepa’ per il Chelsea! Follia Blues - 80 milioni per Arrizabalaga : è il portiere più pagato della storia : Il Chelsea pronto a pagare la pazzesca clausola rescissoria di Kepa Arrizabalaga, giovane portiere dell’Athletic Bilbao: ai baschi andranno 80 milioni. L’affare spinge Courtois verso Madrid Qualche settimana fa, il portiere dell Roma Alisson è stato ceduto al Liverpool per 73 milioni di euro diventando l’estremo difensore più pagato della storia. Record che non è destinato a durare a lungo. Il Chelsea sembra avere ...