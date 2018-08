Il Cesena riparte dalla Serie D con un nuovo sponsor tecnico | Mizuno

Cordata per il Cesena - riparte dalla Serie D : Pubblisole, una holding specializzata in comunicazione e raccolta pubblicitaria, ha vinto il bando per la società che allestirà il nuovo Cesena . Si chiamerà Cesena Fc e partirà dalla Serie D, dopo il fallimento dell’Ac Cesena che dovrebbe essere decretato il 9 agosto. Lo ha comunicato il sindaco Paolo Lucchi, in Municipio. Il progetto triennale locale è stato preferito al Pt Group Management di Benevento la cui documentazione è ...

Caos in Serie B : il Cesena riparte dai dilettanti : L’Ac Cesena si è arreso, non presenterà ricorso (aveva tempo fino alle 19 di stasera) per iscriversi alla Serie B dopo che la Covisoc ne aveva bocciato la richiesta di iscrizione. La società ha comunicato di aver aderito all’istanza di fallimento avanzata dalla Procura della Repubblica di Forlì. L’udienza del fallimento è fissata per il 9 agosto. In mattinata la società ha cercato un ultimo disperato tentativo, servivano ...