«Il cast di Friends? Una cricca»

gqitalia

: Non piacciono (più) a tutti - GQitalia : Non piacciono (più) a tutti - whoufflegirl : il cast di friends: check out my new movie!!! ?? ogni intervistatore ever: sì ok ma parliamo di friends - strawblonde_ : Raga, il cast di FRIENDS era un cast di fregni. RIVERDALE LEVATE PROPRIO. -

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Forse per effetto della sitcom, si tende a pensare al set dicome a un ambiente simpatico e brillante, ma non è stata questa la percezione di Kathleen Turner, che ha recitato con i ragazzi del Central Perk interpretando il padre transessuale di Chandler: «Non mi sono sentita molto ben accolta dal… Gli attori erano una tale», ha detto l’attrice, descrivendo così, quasi in termini di piccolo bullismo, un affiatamento stretto ma escludente verso gli altri, del gruppo di attori protagonisti… sulle cui abilità recitative non ha voluto esprimere commenti. Nel corso di una lunga intervista, l’icona ’80 e ’90 di Brivido Caldo, La guerra dei Roses e All’inseguimento della pietra verde non si è certo morsa la lingua e ne ha avute tante per tutta Hollywood, a partire da Elizabeth Taylor. Nel 2005, la Turner ha preso parte allo ...