Il campione del mondo Simone Perrotta a Panarea Un brindisi a Basiluzzo

Nicholas Bett è morto in un incidente stradale/ Il 28enne kenyano era campione del mondo dei 400 m a ostacoli : Nicholas Bett è morto in un incidente stradale, il ventottenne kenyano era campione del mondo dei 400 metri a ostacoli. La medaglia d'oro ai Mondiali di Pechino nel 2015.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 11:08:00 GMT)

'Ecco come è ridotto'. Droga - alcol e risse : l'abisso dell'ex campione : Un altro triste caso di grandi campioni che dopo il termine della carriera inciampano nel percorso della vita. C'è stato un tempo, nemmeno troppo lontano, nel quale Jan Ullrich era uno dei due-tre ...

Atletica - Europei 2018 : Ines Henriques domina la 50 km di marcia - che bis per la campionessa del Mondo : Ines Henriques conferma di essere la più forte ragazza in circolazione nella 50 km di marcia, nuova disciplina per il settore femminile che aveva debuttato l’anno scorso ai Mondiali e che quest’anno è sbarcata anche agli Europei 2018 di Atletica leggera. La Campionessa del Mondo in carica ha fatto gara solitaria fin dalle prime battute, dominando in lungo e in largo senza mai essere insidiata dalle avversarie sulle strade di ...

Tennis Tavolo : Matteo Parenzan - il campione italiano più giovane della storia ora punta a Tokyo 2020 : È consapevole dei suoi problemi, ma anche di avere la possibilità di fare qualcosa di significativo nello sport. I due titoli italiani, i successi ottenuti in campionato contro i normodotati e alcune ...

L'abisso dell'ex campione : "Droga e alcol dopo la separazione - ora sono in terapia" : C'è stato un tempo, nemmeno troppo lontano, nel quale Jan Ullrich era uno dei due-tre ciclisti più forti e celebrati al...

Nuoto - quando il re abdica da uomo. Gregorio Paltrinieri più forte della gastroenterite. campione anche nella sconfitta : ... il fenomeno carpigiano ha voluto scendere ugualmente in vasca, a tutti i costi desiderava onorare l'impegno con la sua gara, quella in cui è Campione Olimpico e del Mondo e in cui aveva vinto le ...

Nuoto - quando il re abdica da uomo. Gregorio Paltrinieri più forte della gastroenterite. campione anche nella sconfitta : Molti avrebbero alzato bandiera bianca senza uscire dalla propria camera di albergo, tanti avrebbero trovato alibi dietro cui nascondersi, pochi avrebbero avuto il coraggio di metterci la faccia e di tentare il tutto per tutto. Gregorio Paltrinieri ha agito da uomo, non si è chiamato fuori dalla lotta nonostante la febbre e una gastroenterite che lo hanno debilitato nelle ultime ore, a ridosso degli attesissimi 1500 metri agli Europei: il ...

VIDEO Ginnastica - Europei 2018 : Finali di Specialità - gli esercizi delle campionesse. Devai - Derwael - Wevers e De Jesus in festa! : CLICCA QUI PER LA CRONACA delle GARE BOGLARKA Devai VOLTEGGIO: NINA Derwael PARALLELE ASIMMETRICHE: SANNE Wevers TRAVE: MELANIE DE Jesus DOS SANTOS CORPO LIBERO:

VIDEO Ginnastica - Europei 2018 : Finali di Specialità - gli esercizi delle campionesse. Devai - Derwael - Wevers e De Jesus in festa! : Spettacolari Finali di Specialità in chiusura degli Europei 2018 di Ginnastica artistica che si sono conclusi oggi all’SSE Hydro di Glasgow. Quattro Campionesse da quattro Nazioni diverse: l’ungherese Boglarka Devai al volteggio, la belga Nina Derwael alle parallele asimmetriche, l’olandese Sanne Wevers alla trave, la francese Melanie De Jesus Dos Santos al corpo libero. Di seguito i VIDEO degli esercizi delle Campionesse ...