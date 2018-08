Il 70° compleanno di Land Rover - le celebrazioni sull’Himalaya indiano : Le celebrazioni del 70° anniversario Land Rover proseguono con una visita ad una località sperduta nell’Himalaya indiano, nota anche come la “Terra delle Land Rover” Land Rover festeggia in quota il 70° anniversario visitando una remota comunità rurale del Bengala Occidentale, la cui sopravvivenza dipende da una flotta di Land Rover classiche. Noto anche come “La terra delle Land Rover”, questo villaggio, ...