Igp del cioccolato di Modica | un volano in crescita

Il Cioccolato di Modica diventa Igp : caratteristiche e peculiarità di questa delizia : A tutto Cioccolato , quale? Di Modica of course! Questo gustoso alimento, oltre al sapore prelibato e a rappresentare una vera e propria peculiarità della gastronomia siciliana, grazie alle sue caratteristiche di granulosità, purezza e proprietà, si appresta a diventa re Igp (Indicazione geografica protetta). Un riconoscimento importante, se si considera che sarà la prima cioccolata ad ottenere l’ambito riconoscimento comunitario. Trascorsi ...

Il Consorzio dell'Agnello di Sardegna Igp si costituirà parte civile nel processo per lo scandalo degli agnelli rumeni spacciati come sardi : Il Consiglio di amministrazione del Contas ha deliberato all'unanimità che si costituirà parte civile, dopo lo scandalo agnelli rumeni venduti come sardi. Il tarocco era stato smascherato nei primi ...