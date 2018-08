ICC | Highlights Real Madrid-Roma 2-1 | Bale-Asensio piegano i giallorossi Di Francesco

Video/ Roma Real Madrid (1-2) : highlights e gol della partita. Non basta Strootman (ICC 2018) : Video Roma Real Madrid (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita, valida per la International Champions cup 2018. Rete della bandiera per Strootman.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 09:56:00 GMT)

ICC - Chelsea Lione 5-4 dcr : gol e highlights. Sarri chiude con tre pareggi - 60' per Bakayoko : Chelsea Lione 5-4 d.c.r. IL TABELLINO Chelsea , 4-3-3, : Bulka , 74' Green, ; Zappacosta , 74' Azpilicueta, , Ampadu , 74' Rüdiger, , Christensen , 74' Cahill, , Palmieri , 74' Marcos Alonso, ; Loftus-...

Video/ Real Madrid Juventus (3-1) : highlights e gol. Lopetegui : fatto un passo avanti (ICC 2018) : Video Real Madrid Juventus (risultato finale 3-1): highlights e gol della partita amichevole, in programma per la International Champions cup 2018. Vecchia Signora KO!(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 13:07:00 GMT)

VIDEO/ Milan Barcellona (1-0) : highlights e gol. Gattuso : fatto un passo indietro (ICC 2018) : VIDEO Milan Barcellona (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita, valida come amichevole dell'International Champions cup 2018. La decide Andrè Silva.(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 11:40:00 GMT)

VIDEO/ Real Madrid Juventus (3-1) : highlights e gol. Allegri : ottimo test per noi (ICC 2018) : VIDEO Real Madrid Juventus (risultato finale 3-1): highlights e gol della partita amichevole, in programma per la International Champions cup 2018. Vecchia Signora KO!(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 11:33:00 GMT)

Video/ Real Madrid Juventus (3-1) : highlights e gol della partita (ICC 2018) : Video Real Madrid Juventus (risultato finale 3-1): highlights e gol della partita amichevole, in programma per la International Champions cup 2018. Vecchia Signora KO!(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 10:18:00 GMT)

Video/ Milan Barcellona (1-0) : highlights e gol della partita (ICC 2018) : Video Milan Barcellona (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita, valida come amichevole dell'International Champions cup 2018. La decide Andrè Silva.(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 10:10:00 GMT)

Milan Barcellona - ICC : risultato - cronaca - tabellino e video gol highlights : Milan-Barcellona, match dell'International Champions Cup 2018: risultato, gol, video, highlights, cronaca e tabellino

Video/ Arsenal Chelsea (7-6 dcr) : highlights e gol della partita (ICC 2018) : Video Arsenal Chelsea (risultato finale 7-6 dcr): highlights e gol della partita amichevole, valida per la International Champions cup 2018. Iwobi chiude la serie dal dischetto.(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 09:16:00 GMT)

Video/ Barcellona Roma (2-4) : highlights e gol. Cristante Man of the Match (ICC 2018) : Video Barcellona Roma (risultato finale 2-4): highlights e gol della partita, amichevole giocata per l'International Champions cup 2018. Perotti chiude il Match su rigore.(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 11:28:00 GMT)

VIDEO/ Milan Tottenham (0-1) : highlights e gol. Gattuso : è una sconfitta immeritata (ICC 2018) : VIDEO Milan Tottenham (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita, amichevole per la International Champions Cup 2018. Sfida decisa con la rete di N'Koudou.(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 09:50:00 GMT)

Video/ Barcellona Roma (2-4) : highlights e gol della partita (ICC 2018) : Video Barcellona Roma (risultato finale 2-4): highlights e gol della partita, amichevole giocata per l'International Champions cup 2018. Perotti chiude il match su rigore.(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 09:14:00 GMT)

Video/ Milan Tottenham (1-0) : highlights e gol della partita (ICC 2018) : Video Milan Tottenham (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita, amichevole per la International Champions Cup 2018. Sfida decisa con la rete di N'Koudou.(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 09:10:00 GMT)

ICC - Tottenham Milan 1-0 : gol e highlights. Decide N'Koudou - panchina per Bonucci : Dall'altra parte tante assenze per Pochettino , allenatore che può vantare 9 giocatori scesi in campo fino alle semifinali della Coppa del Mondo: ecco spiegata una formazione infarcita di giovani e ...