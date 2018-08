I Sony Xperia XZ1 e XZ Premium si aggiornano con le patch di sicurezza di agosto

Sony Xperia XZ3 certificato in Brasile : batteria più piccola del previsto : Sony Xperia XZ3 potrebbe debuttare il prossimo 30 agosto ad IFA, è stato appena certificato in Brasile ed ha una batteria più piccola del previsto. L'articolo Sony Xperia XZ3 certificato in Brasile: batteria più piccola del previsto proviene da TuttoAndroid.

Sony Xperia XA2 e XA2 Ultra iniziano a ricevere le patch di sicurezza di luglio 2018 : Sony Xperia XA2 e Sony Xperia XA2 Ultra iniziano ad aggiornarsi ricevendo le patch di sicurezza di luglio 2018.

Un mese con Sony Xperia XZ2 - lo smartphone del rilancio : Nel corso dell'ultimo anno, chi ha provato maggiormente a rilanciarsi in ambito mobile è Sony: l'azienda, alle prese con vendite stagnanti e una crisi di risultati al di fuori del Giappone, ha deciso di prendere il toro per le corna ribaltando il tavolo della propria divisione mobile per lanciare il suo ultimo top di gamma, il Sony Xperia XZ2. Nuovo design, nuova fotocamera e uno schermo finalmente senza bordi e cornici per un bel ...

Sony Xperia XZ3 "beccato" da OnLeaks : alte le possibilità che sia proprio così (video) : Nonostante XZ2 non sia "vecchio", tutto punta ad un nuovo lancio da parte di Sony ad IFA 2018. È a Berlino infatti che potremmo vedere Sony Xperia XZ3

Sony Xperia XZ3 : svelati prezzo e scheda tecnica da uno store inglese : Sony Xperia XZ3 è apparso da poche ore su MobileFun svelando le sue specifiche tecniche e il suo prezzo che dovrebbe superare gli 800 euro.

I Sony Xperia XZ2 e XZ2 Compact si aggiornano con le patch di sicurezza di luglio : Il team di Sony nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di un nuovo update per i Sony Xperia XZ2 e Xperia XZ2 Compact. Ecco le novità introdotte

La TWRP 3.2.2 arriva su due Sony Xperia - un Motorola ed uno Xiaomi : TWRP. Quattro consonanti, infinite possibilità per coloro che "lo smartphone non serve solo a comunicare ma anche, e soprattutto, a divertirsi con le ROM"

Sony Xperia XZ2 Premium porta la fotografia su smartphone all'estremo - : E' lo smartphone con la registrazione video dalla sensibilità ISO più elevata al mondo: 12800 per i filmati e 51200 per le foto, il tutto nel palmo della mano Sony annuncia Xperia XZ2 Premium, dotato di uno dei migliori comparti fotografici mai integrati in uno smartphone. Con ...

Sony Xperia XZ3 potrebbe montare quattro fotocamere : Sembra che Sony sia in procinto di lanciare un nuovo smartphone top di gamma, Sony Xperia XZ3, che stando ad alcuni rumor dovrebbe montare […]

Sony presenta Xperia XA2 Plus e svela una data per Xperia XZ2 Premium in Italia : Sony annuncia il nuovo Sony Xperia XA2 Plus e una data per la disponibilità di Sony Xperia XZ2 Premium in Italia: andiamo a scoprire caratteristiche tecniche e dettagli dei due smartphone.

È Sony Xperia XZ Premium lo smartphone più apprezzato secondo AnTuTu : AnTuTu pubblica la classifica di giugno relativa agli smartphone più apprezzati dagli utenti: Sony Xperia XZ Premium guida la classifica, quasi completamente dominata da smartphone "vecchi".

I Sony Xperia XZ1 - XZ1 Compact e XZ Premium si aggiornano con le patch di sicurezza di luglio : Sony ha dato il via al rilascio di un nuovo update per tre dei suoi smartphone: stiamo parlando dei Sony Xperia XZ1, Xperia XZ1 Compact e Xperia XZ Premium

Android P Beta 3 anche per Sony Xperia XZ2 : ecco cosa è cambiato : Sony Xperia XZ2 era nella lista tirata fuori un po' a sorpresa da Google all'atto della presentazione delle prime Beta di Android P

Sony rivendica l'etichetta da innovatore con un'infografica in cui elenca i primati di Xperia : Magari un po' piccata da coloro che non vedono nel marchio una grande propensione all'innovazione, in un'infografica Sony rivendica i primati di Xperia